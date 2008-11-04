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Kültür-Sanat

Antik liman 'gel-git' sayesinde ortaya çıktı

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, Ören sahilinde yaşanan gel-git nedeniyle 2 bin 500 yıllık antik liman görünmeye başladı.

04 Kasım 2008 02:00

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, Ören sahilinde yaşanan gel-git nedeniyle 2 bin 500 yıllık antik liman görünmeye başladı.

Edremit'e adını veren Adramytteion antik kentine ait liman, herkesin ilgisini çekiyor.

Burhaniye'nin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkiinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramyttion antik kentinin limanında kalıntılar üzerine martılar konarken, vatandaşlar da manzarayı izlemek için sahile geliyor.

Hasan Sezer adlı vatandaş, antik limanın her zaman halkın ilgisini çektiğini belirterek, "Gel-git olayları nedeniyle denizde çekilmeler olunca, antik limanı görebiliyoruz. Kayıkla gezdiğiniz zaman tarihin bir parçasına tanıklık ediyorsunuz. Tarihi eserlere sahip çıkmamız lazım" dedi.

Edremit Körfezi'nin güney kışısındaki antik kentte araştırmalar 20 yıldır sürüyor. Araştırmalar, M.S. 300-500 yıllarına tarihlenen büyük bir kilise ve buna ait nekropolde yürütülüyor. Toprak seviyesinin hemen altında ortaya çıkarılan kilisenin çok iyi korunan duvarları, ahşap doğramaları ve demir çiviler bile özgün yerlerinde bulundu.

Ayrıca, çok sayıda fresk parçası ile geometrik desenli ve bir tavuskuşunu betimleyen 5'inci yüzyıl duvar mozaiklerine ait parçalar ortaya çıkarıldı. Eserlerin büyük bölümü, Ören açık hava müzesinde sergileniyor.

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