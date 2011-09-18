-Antik kentte ''toplu mezar'' bulundu ESKİPAZAR (A.A) - 18.09.2011 - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nin ''Zeugma''sı olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Bizans döneminde salgın hastalıktan öldüğü tahmin edilen kişilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Kazı ekibinden arkeolog Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 46 kişilik ekiple bir süre önce başlayan kazalar kapsamında gerçekleştirdikleri sondaj çalışmalarında, mezar kalıntılarına rastladıklarını söyledi. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki iki bölümden oluşan mezarda, en az 8 kişiye ait olduğunu tahmin ettikleri insan iskeletleri bulduklarını anlatan Çelikbaş, şöyle konuştu: ''Mezar iki bölümden oluşuyor. İki bölüm arasında geçit var. MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezara Bizans döneminde toplu definler yapıldığını öngörüyoruz. Salgın hastalık sonucu ölen kişilerin bu mezara gömüldüğünü düşünüyoruz. Bölgede çok kaçak kazı yapılması nedeniyle fazla bilgiye ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Bizans döneminde salgın hastalığın yaygın olduğunu biliyoruz. İskeletlere baktığımızda, aynı anda gömülmüş gibi. Kemiklerin analiz edilmesi gerekiyor. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kesin bilgiye ulaşacağız.''