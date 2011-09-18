T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antik kentte ''toplu mezar'' bulundu ESKİPAZAR (A.A)

18 Eylül 2011 20:35

-Antik kentte ''toplu mezar'' bulundu ESKİPAZAR (A.A) - 18.09.2011 - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nin ''Zeugma''sı olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Bizans döneminde salgın hastalıktan öldüğü tahmin edilen kişilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Kazı ekibinden arkeolog Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 46 kişilik ekiple bir süre önce başlayan kazalar kapsamında gerçekleştirdikleri sondaj çalışmalarında, mezar kalıntılarına rastladıklarını söyledi. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki iki bölümden oluşan mezarda, en az 8 kişiye ait olduğunu tahmin ettikleri insan iskeletleri bulduklarını anlatan Çelikbaş, şöyle konuştu: ''Mezar iki bölümden oluşuyor. İki bölüm arasında geçit var. MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezara Bizans döneminde toplu definler yapıldığını öngörüyoruz. Salgın hastalık sonucu ölen kişilerin bu mezara gömüldüğünü düşünüyoruz. Bölgede çok kaçak kazı yapılması nedeniyle fazla bilgiye ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Bizans döneminde salgın hastalığın yaygın olduğunu biliyoruz. İskeletlere baktığımızda, aynı anda gömülmüş gibi. Kemiklerin analiz edilmesi gerekiyor. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kesin bilgiye ulaşacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24