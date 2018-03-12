T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

12 Mart 2018 14:54

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti\'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Roma döneminde 4\'üncü yüzyılda kurulan antik kentte bu güne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda mermer sütun ve sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, erzak ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise bulundu. Bu alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgede kaçak kazı yapan M.B., S.A.E., Y.E.T. ve K.Ş., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 1 el dedektörü, 2 bakır tel, 1 el çapasına el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜK EskipazarBudaklarHadrianopolis Antik KentiRomaBuBölgedeKazıdaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24