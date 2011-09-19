-Antik kentlere motosikletli tanıtım MUĞLA (A.A) - 19.09.2011 - İngiliz ve Türk motosiklet tutkunları için Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ve Lagina antik kentlerine gezi düzenlendi. Yatağan'da bu yıl ilki düzenlenen Stratonikeia-Lagina Moto Festivali'ne katılan yaklaşık 200 İngiliz ve Türk motosiklet tutkunu için Yatağan-Bodrum karayolunda bulunan Stratonikeia Antik Kenti ile Turgut beldesindeki Lagina Antik Kenti'ne gezi düzenlendi. Jandarma eskortu eşliğinde antik kentlere giriş yapan motosikletçiler, önceden belirlenen alanlara motosikletlerini park ederek antik kentleri dolaştı. Stratonikeia Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 400 yıl önce Roma döneminde atlı araba yarışları düzenlenen Kuzey Kapısı'nda bin cc'lik motosikletleriyle hatıra fotoğrafı çektiren motosiklet tutkunları, antik kentlerde sürdürülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Antik kentlerdeki yapılar, kanalizasyon şebekeleri ve borsa binasıyla ilgili olarak Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan İngiliz motosikletçiler ise antik kentlerin İngiltere'de tanıtımı için broşür talebinde bulundu.