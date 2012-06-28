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Kültür-Sanat

Antik kentlerde festival havası

Ege’nin antik kentlerinde sahne sanatları festivali düzenliyor

28 Haziran 2012 19:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile Ege’nin antik kentlerinde, halka açık olan sahne sanatları festivali düzenliyor

 
Çanakkale, Kütahya, Manisa,  Denizli,  Muğla, Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek olan festival süresince sanatseverler sahne sanatlarının birbirinden değerli eserleriyle buluşacak. 
 
Geleneksel Türk Halk Müziğinden Klasik Batı Müziğine, Sanat Müziğinden Latin ve Caz Müziğine, Türk Halk Danslarından Baleye kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olacak olan festival sanatçılarla sanatseverleri Ege’nin mistik ortamında bir araya getirecek.
 
 

Festival Programı

 
29 Haziran 2012
Yer: Afrodisias - Aydın
Kurum: İzmir Devlet Opera ve Balesi
Repertuar: Antik aryaların yanı sıra değişik eserlerden oluşan 50 dakikalık kolaj
 
05 Temmuz 2012
Yer: Asos - Çanakkale
Kurum: İzmir Devlet Opera ve Balesi
Repertuar: 50 dakikalık değişik eserlerden oluşan kolaj
 
04 Ağustos 2012
Yer: Efes - İzmir
Kurum: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Oyun: Antigone
 
04 Ağustos 2012
Yer: Bodrum - Muğla
Kurum: Anadolu Filarmoni Orkestrası ve Neşet Ertaş
 
11 Ağustos 2012
Yer: Hierapolis - Denizli
Kurum: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Oyun: Deli Dumrul

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