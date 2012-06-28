Antik kentlerde festival havası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile Ege’nin antik kentlerinde, halka açık olan sahne sanatları festivali düzenliyor

Çanakkale, Kütahya, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek olan festival süresince sanatseverler sahne sanatlarının birbirinden değerli eserleriyle buluşacak.

Geleneksel Türk Halk Müziğinden Klasik Batı Müziğine, Sanat Müziğinden Latin ve Caz Müziğine, Türk Halk Danslarından Baleye kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olacak olan festival sanatçılarla sanatseverleri Ege’nin mistik ortamında bir araya getirecek.

Festival Programı

29 Haziran 2012

Yer: Afrodisias - Aydın

Kurum: İzmir Devlet Opera ve Balesi

Repertuar: Antik aryaların yanı sıra değişik eserlerden oluşan 50 dakikalık kolaj

05 Temmuz 2012

Yer: Asos - Çanakkale

Kurum: İzmir Devlet Opera ve Balesi

Repertuar: 50 dakikalık değişik eserlerden oluşan kolaj

04 Ağustos 2012

Yer: Efes - İzmir

Kurum: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Oyun: Antigone

04 Ağustos 2012

Yer: Bodrum - Muğla

Kurum: Anadolu Filarmoni Orkestrası ve Neşet Ertaş

11 Ağustos 2012

Yer: Hierapolis - Denizli

Kurum: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Oyun: Deli Dumrul