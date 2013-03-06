Antik kentin üstüne AVM izni çıktı!

Bursa'da temelinden antik Myrleia kentinin duvarları çıkınca durdurulan AVM inşaatı için koruma kurulu "İnşaat devam, duvarlar içeride cam içinde sergilensin" kararını verdi.

3. derece arkeolojik sit alanında temel kazma çalışmaları sırasında Myrleia antik kenti duvarına rastlandığı için inşaatı durdurulan alışveriş merkezi için Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararını verdi. Kurul, Myrleia kent duvarının cam çerçevede alışveriş merkezi içinde sergilenmesine ve antik kent üzerinde yapılan AVM inşaatının devam etmesine karar verdi.

Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgenin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Öneri üzerine bölgede incelemelerde bulunan koruma kuruluysa tarihi limanı 3. derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtı.

İdris Emen'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, bölgenin imara açılmasıyla Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 23 Eylül 2012 tarihinde aldığı ruhsatla bölgede AVM yapmak için inşaat çalışmalarına başladı. Ancak AVM’nin temel kazıları sırasında antik kentin M.Ö. 7. yüzyıla ait duvarı ile taş heykellere rastlanınca bölge halkı AVM inşaatının durdurulması için koruma kurulu ile müze müdürlüğüne başvurdu.

Şikâyetler sonucunda bölgede incelemede bulunan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, bölgede yeniden değerlendirme yapmak üzere 3 Aralık 2012 tarihinde inşaatı durdurma kararı aldı. Ancak inşaat alanında incelemede bulunan kurulun kararında herhangi bir değişiklik olmadı. 2 ay süreyle bölgede incelemede bulunan koruma kurulu, tarihi Myrleia kentinin 3. derece sit alanı olarak kalmasını uygun bularak kent üzerine yapılan alışveriş merkezinin devam ettirilmesi için inşaat izni verdi. Temel kazıları sırasında bölgede çıkan tarihi eserleri müzeye nakleden kurul, ayrıca Myrleia kent duvarlarının cam çerçevelerde korunarak alışveriş merkezi içerisinde sergilenmesi kararını aldı.

Kurul tarafından inşaatın devam etmesi için izin kararı verilmesi çevre örgütlerini ayağa kaldırırken, alışveriş merkezi yapmak isteyen Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi ise AVM’nin bir an önce bitmesi için inşaat çalışmalarına başladı.

‘Kuzuyu kurda emanet ettiler’

Bölgede yüzey incelemelerinde bulunarak limanın 1. derece sit alanı ilan edilmesi için kurula öneride bulunan Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Mustafa Şahin, bölgede yeterli düzeyde sondaj çalışması yapılmadan kararın alındığını söyledi. Şahin, “Bölgede yeteri kadar sondaj çalışması yapılmadan inşaata izin verilmesi suçtur” derken Mudanya Halk Meclisi sözcüsü Levent Kayak ise “Kurul aldığı bu kararla kuzuyu kurda emanet etmiştir. Tarihi eserlerin bir firmanın malıymış gibi alışveriş merkezi altında sergilenmesi son derece yanlış bir karar. Halk meclisi olarak bütün yasal yollara başvuruda bulunacağız” diye konuştu.

İnşaata devam kararının koruma kurulunca verildiğini belirten Bursa Müze Müdürlüğü ise gün yüzüne çıkarılan eserlerin müze envarterine geçirildiğini, duvar kalıntılarınınsa yağmurdan zarar görmemesi için örtüyle kapatıldığını bildirdi. Kötü hava şartlarından dolayı restorasyon yapamadıklarını bildiren müze yetkilileri, temel kazısında bulunan Myrleia duvarını yazın restore edeceklerini bildirdi.