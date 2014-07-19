Antik kenti imara açan plan iptal edildi

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 2010 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde Myrelia antik kentinin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastladı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuran üniversite, bölgenin 1. derece SİT alanı olmasını istedi. Bölgede incelemelerde bulunan dönemin koruma kurulu bölgeyi 3. derece arkeolojik SİT alanı ilan etmeyi uygun buldu. Bölge, 3. dereceden SİT alanı ilan edilince mevcut imar planı da iptal edilmiş oldu.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Mudanya Belediyesi de 3. derece SİT alanı olan antik kentte, bina kat yüksekliğini ikiden beşe çıkartan ve antik kentin 50 bin metrekaresini ‘turizm alanı’ ilan ederek imara açan yeni bir plan yapmaya başladı. 15 Kasım 2013’te hazırlanan 1/1000 ölçekli yeni Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Planı inceleyen Koruma Kurulu, kat yüksekliğini ikiden beşe çıkartan madde ile antik kentin 50 bin metrekaresini imara açan maddeyi değiştirdi.



Antik kent üstü süpermarket

Bölgede yapılacak olan kazılar sırasında arkeolojik kalıntıların ortaya çıkabileceğini ve bu sebeple bölgedeki arkeolojik kalıntı potansiyelinin korunması gerektiğini belirten Kurul, 5 kat bina yüksekliğini 3 kata indirdi. Kurul, ayrıca Antik kentin liman kısmında bulunan 50 bin metrekarelik alanın turizm alanı ilan edilerek imara açılmasını reddederek, 50 bin metrekarelik alanı tekrar belediye hizmet alanı olarak değiştirdi. Koruma Kurulu, 1509 adadaki 18. ve 19. Parseller üzerinde yapılan süpermarket için Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin daha önce yürütmeyi durdurma kararını verdiğini belirterek, 18. ve 19. Parselleri plan dışı bıraktı. 2700 yıllık tarihi antik kent duvarının inşa edilen süpermarketin bodrum katında kaldığını belirten Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Koruma Kurulu’nun sit alanı olan antik kentin imara açılmasını öngören planı değiştirmesi olumlu bir karar. Ancak biz 3. Derece sit alanı olan antik kentin 1. Derece sit alanı yapılmasını istiyoruz. Ayrıca antik kent üzerine inşa edilen süpermarketin yıkılmasını ve marketin bodrum katında bulunan 2700 yıllık tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz.”