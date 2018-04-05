Antik kent üzerine yapılan AVM'ye karşı açılan dava üçüncü kez görülecek

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Myrleia Antik Kenti’nin üzerine yapılan alışveriş merkezinin (AVM) yıkılması istemiyle açılan davada, yerel mahkemenin verdiği ret kararı Danıştay tarafından bozuldu. Davanın üçüncü kez görüleceği belirtildi.

Mudanya Belediyesi’nin de temsilcileri arasında olduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Mudanya- Bursa karayolu Demirhane bölgesinde yapılan AVM önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Myrleia Antik Kent Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Eralp Atabek, “Buraya AVM yapılmaması için birçok etkinlik düzenledik, ancak yapıldı. Biz de konuyu yargıya taşıdık. 2014 Aralık ayında davaya atanan bilirkişi haklılığımızı kanıtladı ve davayı kazandık. Ancak Kültür Bakanlığı davayı temyize taşıdı, davaya bakan Danıştay 14\'üncü Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak geri gönderdi. Davamıza bakan mahkeme de 2017 Temmuz ayında davayı aleyhimize sonuçlandırdı. Bu kez davayı biz temyize taşıdık ve Danıştay da davayı bir kez daha bozdu. Dava yeniden görülecek. İnanıyoruz ki kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacaktır. Tarihimizi katlederek kurulan bu AVM’nin yıkılarak benzer girişimlerin de heveslerini kursağında bırakacağız” dedi.

TÜRKYILMAZ: GÜNLERCE NÖBET TUTTUK

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz da açıklamasında, “Günlerce, aylarca bu AVM binası önünde nöbet tuttuk, Mudanyamızın bu tarihsel değerine birlikte sahip çıktık. Belediye başkanlığına seçildikten sonra Myrleia Platformu\'ndaki anlayışım neyse aynı anlayışı bugün de sürdürerek Mudanya ilçemizin değerlerine sahip çıkmaya devam ettik ve edeceğiz. AVM sahiplerine söyledik, ‘Bunu başka yerde yapabilirsiniz ama Mudanya’yı başka yerde yapamazsınız, Mudanya tektir’ dedik, ancak anlamadılar. ‘Sizi mağdur etmeyelim ve takas yöntemiyle çözelim’ dedik, yine anlamadılar. Geldiğimiz süreçte tekrar yargıya gideceğiz ve oradan da beklentimiz Türkiye\'mizin, Mudanya’mızın ve halkımızın lehine doğru karar çıkacaktır. Bu karar sonrası da burası aqua park olarak düzenlenip ilçemize gelir getirecektir. Ümidimizi hiç yitirmedik yitirmeyeceğiz. Mudanya ilçemizin önemli tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız” diye konuştu.



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