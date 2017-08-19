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Antik kent Tripolis'te defile

Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'deki antik kent Tripolis'te düzenlenen defile beğeni topladı

19 Ağustos 2017 16:04

Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'deki antik kent Tripolis\'te düzenlenen defile beğeni topladı.
Buldan Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle antik kent Tripolis\'te, \'Ege\'ye Bir Dokunuş\' adlı bir defile düzenlendi. Tripolis Antik Kenti kazı alanında gerçekleştirilen defilede, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri ile hocaları tarafından hazırlanan ve tamamen Buldan kumaşlarından oluşan kıyafetler sergilendi. Bazı profesyonel mankenler ve öğrenciler, ürünleri birlikte sundu. Öğrencilerin her yıl yöresel tarihi bir mekanın tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği tasarım programı çerçevesinde, bu yıl ki tasarımların Buldan kumaşlarından ve Tripolis ana temalı olduğu belirtildi. Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, CHP MKYK Üyesi Gülizar Biçer Karaca, Buldan Belediye Meclisi üyeleri ve sınırlı sayıda davetli defileyi izledi. Defile başlamadan açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gülbay, Tripolis antik kentinde düzenlenen defile ile halen kazıların devam ettiği antik kentin daha fazla kişi tarafından tanınmasını amaçladıklarını belirterek, \"Dünyaca ünlü Buldan bezimiz ve Hoşgör kumaşımız ile doğal ve tarihi zenginliklerimizi harmanladık. Böylesine tarihi bir mekanda böylesine güzel ve anlamlı bir defileyi bize armağan eden İstanbul Aydın Üniversitesi hocalarına ve öğrencilerine, defilenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı adına başkanı Hüseyin Reşit Öz\'e teşekkür ederim\" dedi.

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