-Antik kazılarda kadın duvar ustaları da görev alacak DENİZLİ (A.A) - 15.11.2011 - Denizli'nin Kale ilçesinde, Tabae Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarındaki eleman ihtiyacının karşılanması için açılan taş duvar ustalığı kursuna katılanlar arasında kadınlar da bulunuyor. Kale Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR'un iş birliğiyle ilçede açılan taş duvar ustalığı kursuna 12'si kadın 25 kişi devam ediyor. Kursiyerlerin günlük 15 lira ücret aldığı kurs, aralık ayında sona erecek. Sertifika alanlar, gelecek yıl Kale'de bulunan Tabae Antik Kenti'ndeki kazılarda çalışacak. Kale Kaymakamı Serap Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede istihdamı artırmaya yönelik eğitim kurslarına önem verdiklerini söyledi. Özmen, kadın kursiyerlerin de katıldığı taş duvar ustalığı kursunun bu açıdan önem taşıdığını, Tabae Antik Kenti'nde gelecek kazı döneminde çalışacak ustalar belirlenirken bu kurstan sertifika alanlara öncelik tanınacağını ifade etti. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Gözeten ise taş duvar ustalığı kursuna kadınların ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. Gözeten, ''Kurs kapsamında belediyenin mezarlık duvarının yapılmasına katkı sağlıyoruz. Malzemeler belediyeden temin ediliyor. Yevmiye olarak İŞKUR Genel Müdürlüğü kursiyerlere 15'er lira veriyor. Duvar ustalığı gibi ağır bir işe kadınların ilgi göstermesinden memnunuz. Kurs aralık ayında tamamlanacak'' diye konuştu. Tabae kazılarında 4 yıldır görev yapan ve kursu takip eden Hatice Özbek de kursun kazı başkanı Prof. Dr. Bozkurt Ersoy'un isteği üzerine açıldığını belirtti. Özbek, ''Tabae Antik Kenti'ne işçi yetiştirilmesi ve daha verimli iş çıkarılabilmesi için çalışıyoruz. Kursa katılan kadınların bu işe son derece yatkın olduklarını gözlemledim. Gelecek sene kazılarda kadın ustaları çalıştırmamız söz konusu olacak. Kadınlar taş taşıma, harç karma gibi işlerde zorlanıyorlar ama estetik konusunda daha özenliler'' dedi. Kursiyerlerden Şennur Kocalar ise Kale'de ikamet ettiğini, kursa severek katıldığını ifade ederek, ''Taş duvar çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 1 aydır burada çalışıyoruz, hiç zor gelmiyor. Pratik olarak taş duvar örmesini öğreniyoruz'' diye konuştu.