Antik Kastabala kenti için 2 bin 820 imza

Kastabala Platform Sözcüsü Umur Gürsoy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, çimento fabrikasına tepki amacıyla başlattıkları kampanyayı sürdürdüklerini, toplanan imzaların 40 sayfayı bulduğunu belirtti.



Ağustosta Yeşim Dağgeçen önderliğinde bir grup platform üyesi ve köylülerin vekili olarak avukatların "Tespit ve İl Özel İdaresinin uygun kararının iptali"nin yanı sıra "ÇED uygun kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali" amacıyla Adana İdare Mahkemesine dava açtıklarını hatırlatan Gürsoy, şu ana kadar 2 bin 820 kişinin destek verdiği kampanyanın da 18 Ekimde sona ereceğini bildirdi.



Umur Gürsoy, topladıkları imzaları Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıklarına göndereceklerini kaydetti. Gürsoy, Roma dönemine ait, kalesi, 5 bin kişilik tiyatrosu, sütunlu yolu, tapınakları, hamamları ve kaya mezarlarıyla Anadolu'daki en önemli antik kentlerden Kastabala yakınlarına fabrika kurulmaması için oluşturdukları platforma, Türkiye'nin çeşitli illerinden 21 sivil toplum örgütünün de destek verdiğini sözlerine ekledi.











