Antik genelevde 97 bebek cesedi

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İngiltere'nin Hambleden bölgesinde 1912'de yapılan kazılarda 97 bebeğin bulunduğu bir toplu mezar keşfedilmişti. Alanda yapılan son çalışmalar gösterdi ki, toplu mezarın bulunduğu yer Roma döneminden kalma antik bir geneleve ait.Arkeologlar, ölü bebeklerin muhtemelen genelvde dünyaya gelen istenmeyen bebekler olduğunu belirtti.Londra’nın güneybatısında kalan Buckinghamshire bölgesindeki Thames Vadisi’nde bulunan antik bölgede bulunan bebek fosillerini inceleyen arkeologlar, bebeklerin neredeyse tümünün doğum esnasında öldüğünü belirtti.Arkeologlar, fosillerin bulunduğu kalıntıların birinci ve dördüncü yüzyılda Roma yerleşim birimi olarak kullanılan Yewden Villa adı verilen bölge olduğunu belirtti.CNN’e açıklama yapan yetkililer, çocukların birçoğunun bir parça giysi veya bohçaya sarılmış halde, doğumdan hemen sonra gömüldüklerini belirtti. Bebek fosillerinin gömüldüğü yerlerin hiçbir iz veya mezar taşı gibi nesneyle işaretlenmemiş ve fosillerin yığılı halde bulunması, gömme işleminin büyük olasılıkla gece vakti gizlice yapıldığı düşüncesini doğurdu.