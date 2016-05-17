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Dünya

Antik el yazmasına 32 milyon dolarlık rekor fiyat

Song Hanedanı'nın en önemli yazarlarından Zeng Gong mektubunda, karşılaştığı siyasi sorunları ve yaşadığı tecridi anlatıyor

17 Mayıs 2016 01:56

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen açık artırmada Çin'li bilge Zeng Gong'a ait el yazması bir mektup 207 milyon yuana (yaklaşık 32 milyon dolar) satıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Guardian Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada Zeng Gong'un 936 yıl önce kaleme aldığı ve o dönemden günümüze ulaşan birkaç belgeden biri olan mektup, şimdiye kadar açık artırmada en yüksek fiyata satılan Çin el yazması oldu.

32 milyon dolarlık el yazması mektubu, Çinli film yapımcısı Wang Zhongjun satın aldı.

M.S. 960 ve 1279 yılları arasında hüküm süren Song Hanedanı'nın en önemli yazarlarından biri kabul edilen Zeng, bir arkadaşına yazdığı mektupta karşılaştığı siyasi sorunları anlatıyor ve tecrit edildiğinden dert yanıyor.

 

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