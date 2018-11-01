Antik Efes'te tarihi koşu

İZMİR, (DHA)

Uluslararası Antik Efes Yarı Maratonu bu yıl ilk kez koşulacak. Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle düzenlenip Uluslararası Atletizim Federasyonları Birliği (IAFF) kurallarına uygun yapılacak maraton, 18 Kasım Pazar günü start alacak.

Kadın ve erkek farklı yaş kategorilerinde koşulacak yarı maratonda 21.097,10 ve 5 kilometrelik 3 etap olacak. Selçuk\'tan başlayıp tarihi Efes Antik Kenti\'nden geçecek maratonun startı 18 Kasım\'da saat 09.00\'da Selçuk Tren İstasyonu\'ndan verilecek.