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Antik dönem saç şekilleri 3 boyutlu modele uygulanacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Tanıtım Vakfı'nca (ATAV), antik çağda, bölgede yaşamış güçlü kadınların saç modelleri gerçek saç örnekleriyle canlandırılacak

12 Ocak 2018 14:12

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Tanıtım Vakfı\'nca (ATAV), antik çağda, bölgede yaşamış güçlü kadınların saç modelleri gerçek saç örnekleriyle canlandırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı proje ile antik çağdaki saç modelleri, 3 boyutlu olarak gerçek saçlarla uygulanacak.
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, vakıf olarak çok özel bir çalışmaya hazırlandıklarını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık\'ın Antalya bölgesinde antik çağda yaşamış güçlü kadınları anlatan makalesinden esinlendiklerini belirten Ege, bu kadınların saç modellerini sergiyle tanıtacaklarını anlattı. Ege, “Bu proje, dünyada ilk kez uygulanacak. Antalya ve Side müzelerinde yer alan bölgenin en önemli 20 kadınının heykellerini ele aldık. Bu heykellerin yüzlerini, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nden hocaların desteğiyle 3 boyutlu yazıcıyla tarıyoruz\" dedi.
SAÇLAR, 3 BOYUTLU MODELE UYGULANACAK
Antik çağdaki saç modellerini, 3 boyutlu modele gerçek saçlarla uygulayacaklarını kaydeden Başkan Ege, “Bu taranmış saçlarla dünyaya, bu bölgede yüksek bir medeniyetin yaşamış olduğunu ve bu medeniyetin içinde kadınların nasıl rol üstlendiğini, bu rollerin dönemlerine göre neler ifade ettiğini anlatan güzel bir sergi açacağız\" diye konuştu.
Bu coğrafyada yaşamış güçlü kadınları ve tanrıçaları, onların estetiğiyle o dönem kültürünün yansıması olan saç modelleriyle ortaya koymak istediklerini belirten Ege, “Bu işi, Antalya\'da iyi bir kuaför yapacak. 20 saçı önce ülkemizde, daha sonra Avrupa\'da sergiyle gezdireceğiz. Bakıldığında 3 boyutlu bir kadın yüzü, o dönemki saç modeliyle görünecek. Heykele de yapabilirdik; ama taş ve plastik olsun istemedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı projemize Tanıtma Genel Müdürlüğü\'nün önemli desteği var\" dedi. 

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