Antigua ve Barbuda, Kosava'yı tanıdı

Karayipler'deki ada ülkesi Antigua ve Barbuda, Kosova’yı tanıdı. Kosova Dışişleri Bakanı Haşim Taçi, Antigua ve Barbuda'nın kararını resmi Facebook sayfasından duyurdu.

Bakan Taçi paylaşımında, "Antigua ve Barbuda’nın Kosova’yı tanıdığı haberini almak beni çok mutlu etti. Kosova’nın uluslararası örgütler ve ülkeler tarafından tanınması sürecektir" ifadelerini kullandı.

Antigua ve Barbuda'nın kararından sonra, Kosova’yı tanıyan ülke sayısı 108 çıktı. 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler idaresinde bir bölge olan Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'yı ilk tanıyan ülke Kosta Rika, ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken, bu bağımsızlığı tanımayacağını ilan eden Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Sırbistan ve Rusya´ya göre burası Sırbistan’a bağlı özerk bir bölgedir.