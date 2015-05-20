T24 LogoT24 Logo
Dünya

Antigua ve Barbuda, Kosava'yı tanıdı

Karayipler'deki ada ülkesinin de kararıyla birlikte, Kosova'yı tanıyan ülke sayısı 108'e çıktı

20 Mayıs 2015 23:23

Karayipler'deki ada ülkesi Antigua ve Barbuda, Kosova’yı tanıdı. Kosova Dışişleri Bakanı Haşim Taçi, Antigua ve Barbuda'nın kararını resmi Facebook sayfasından duyurdu.

Bakan Taçi paylaşımında, "Antigua ve Barbuda’nın Kosova’yı tanıdığı haberini almak beni çok mutlu etti. Kosova’nın uluslararası örgütler ve ülkeler tarafından tanınması sürecektir" ifadelerini kullandı.

Antigua ve Barbuda'nın kararından sonra, Kosova’yı tanıyan ülke sayısı 108 çıktı. 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler idaresinde bir bölge olan Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'yı ilk tanıyan ülke Kosta Rika, ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken, bu bağımsızlığı tanımayacağını ilan eden Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Sırbistan ve Rusya´ya göre burası Sırbistan’a bağlı özerk bir bölgedir.

ETİKETLER

kosovaantigua ve barbudatanıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24