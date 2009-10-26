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Sağlık

Antidepresanlar anında işe yarıyor

Antideprasanların, kullanımdan hemen sonra kişinin duygudurumunu değiştirdiği açıklandı.

26 Ekim 2009 02:00

Antideprasanların, kullanımdan hemen sonra kişinin duygudurumunu değiştirdiği açıklandı.

Oxford Üniversitesinde görevli bilim adamları, hastaların antidepresanların etkilerini aylar sonrasına kadar fark edememelerine rağmen, bu ilaçların kullanılmaya başlandıktan birkaç saat sonra kişinin ruh halini ve olumsuz düşünceleri değiştirdiğini söylediler.

Sonuçları American Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, antidepresan veya placebo verilen 33 depresif ve 31 sağlıklı deneğin tepkileri yakından incelendi.

Antidepresan verilen depresyondaki hastaların, bu ilaçları aldıkları 3 saat içinde üç belirli ölçekte olumlu gelişmeler gösterdikleri, kötü noktalarını kurcalamaktan ziyade kendileri hakkında olumlu bir biçimde düşünme ve başkalarında da olumluları görme eğilimde oldukları gözlendi.

Psikiyatr Catherine Harmer'in öncülüğündeki araştırma ekibi, antidepresan alan hastaların, örneğin somurtan birini gördüklerinde, artık bu kişiyi üzmek için yanlış bir şey yapmış olmaları gerektiği düşüncesini içselleştirmediklerini söyledi.

Harmer, antidepresanların, hasta duygularında herhangi bir öznel değişikliğin farkına varmadan önce olumsuz düşünceleri hedef aldığını ortaya çıkardıklarını belirterek, "Zaman içinde, bu duygudurumumuzu ve nasıl hissettiğimizi etkiliyor, çünkü daha fazla olumlu bilgi alıyoruz" dedi.

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