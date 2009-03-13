Antidepresan kullanıyor

Görüş izni verilmedi

24 Şubat'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Tutukevi'ne konulan Deniz Seki'nin, tutukevine girmeden önce AMATEM'in klinik şefi olan psikoloğu ile görüştüğü ortaya çıktı. Kontroller sırasında kardeşinin bağımlılık problemi yaşamadığının anlaşıldığını söyleyen Serdar Seki, ablasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sadece antidepresan ilacı kullandığı anlattı.Serdar Seki, şu açıklamayı yaptı: "Ablamın genel sağlık durumu iyi. Tutukevinin kuaförüne giderek saçlarını kestirmiş, boyatmış. Kendine yeni arkadaşlar edinmiş. Her gün onlarla sohbet ediyor. Dua kitaplarını okuyor. Bir sıkıntısı yok ama tabii ki çok ağlıyor. Ağlayarak rahatlıyor, deşarj oluyor. Yaşadıklarından, başına gelenlerden çok pişman. Herşey çok büyük bir ders oldu. Emin olun çıkınca bambaşka bir hayatı olacak. Şu an bu alışkanlığından kurtulmuş durumda. Tek bir ilaç alıyor o da günde bir tane antidepresan ilacı. Onun dışında herhangi bir ilaç kullanmıyor."Deniz Seki'nin evinde yapılan aramalarda bir günlük bulunduğu ve bu günlükte "Kokaine O.B yüzünden başladım" ifadelerinin yer aldığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Serdar Seki, "Ne ablamın böyle bir ifadesi var, ne de polis ya da jandarma da böyle bir kayıt var. Zaten hem polis hem de jandarma aile bireyleri olmadan eve girmiyor. Mesela ablam karakoldayken telefonlarını evde bırakmıştı. O telefonlara el koymak isterlerken bile bizimle birlikte eve gittiler. Yani biz kapıyı açtık, onlar telefonları aldılar. Arama sırasında da yanlarındaydık. Böyle bir günlük bulunduğunu, alındığını hiç görmedik" diye konuştu.Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki’yle görüşmek istedi. Bunun için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Şenlendirici'nin talebi, aralarında birinci dereceden akrabalık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Şenlendirici, adliyeden üzgün ayrıldı.