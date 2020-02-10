Antidepresan kullanımı son 15 yılda yüzde 27 arttı

Türkiye’de antidepresan kullanımı son 15 yılda kadınlarda yüzde 27,03, erkeklerde yüzde 20,37 arttı.
TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, antidepresan kullanımının arttığına dikkat çekerek bu oranın kadınlarda yüzde 27,03, erkeklerde yüzde 20,37 olduğunu söyledi. Sağlık bakanlığının 2002 ile 2007 yılları arasındaki verilerinden yararlandıklarını ifade eden Saydan, 1000 kişiye düşen günlük antidepresan tüketiminin 44 olduğunu belirtti.
Son 15 yıl içinde depresyon geçirenlerin sayısına bakıldığında artış olduğu görülürken Saydan, “2002 yılında depresif bozukluk gösteren erkek hasta sayısı 156 bin 487’yken bu sayı 2017 yılında 188 bin 362’ye yükseldi. Kadınlarda ise 2002 yılında 142 bin 893’ken 2017 yılında 181 bin 519’a yükseldi. Erkek hastalarda kişi sayısı daha yüksek gözükse de değişim oranlarına baktığımızda son 15 yılda kadın hastaların sayısının daha fazla arttığı görülüyor” diye konuştu.
Evrensel'de yer alan habere göre, halk arasında huzursuz bacak sendromu olarak bilinen ve anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların sadece üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında rapor çıkartılarak reçeteye yazıldığına değinen Saydan, bu durumda vatandaş mağduriyetinin çok fazla olduğunu söyledi.
Antidepresan kullanan hastanın devam reçetelerinin tekrarını yazdırmak için doktora ulaşmalarının kolay olması gerektiğini belirten Saydan, “Çünkü bu hastalar ilaçları reçete olmaksızın eczanelerden alamıyor. Doktora ulaşamayan hasta eczacıyla karşı karşıya geliyor. Özellikle nöbetlerde eczacılar için bu durum daha da sorunlu geçiyor. Bizler bu ülkenin eczacıları olarak hastaların ihtiyacı olan ilacı doğru zamanda doğru şekilde vermek üzerine eğitim aldık. İlaç harcamaları sadece istatistiki bir veri değildir. Hastaların kullandıkları ilaçların miktarının artmasını engellemek için ilaca ulaşımı zorlaştırmak ya da geri ödeme koşullarını zorlaştırmak yerine hastalık etmenlerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Aksi takdirde ilaç ve sağlık harcamaları elde edilmek tasarrufun aksine artacağı gibi toplum sağlığı da olumsuz etkilenecektir” diye konuştu.
SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak nöroloji uzmanları tarafından, Demans, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların reçete edilmesi durumunda bu ilaçların bedellerinin ise ödenmediğine dikkat çeken Saydan, “Demans hastasının doktora çok zor gittiği göz ardı edilmiş görünüyor” dedi.