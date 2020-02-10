Antidepresan kullanımı son 15 yılda yüzde 27 arttı

Türkiye’de antidepresan kullanımı son 15 yılda kadınlarda yüzde 27,03, erkeklerde yüzde 20,37 arttı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, antidepresan kullanımının arttığına dikkat çekerek bu oranın kadınlarda yüzde 27,03, erkeklerde yüzde 20,37 olduğunu söyledi. Sağlık bakanlığının 2002 ile 2007 yılları arasındaki verilerinden yararlandıklarını ifade eden Saydan, 1000 kişiye düşen günlük antidepresan tüketiminin 44 olduğunu belirtti.

Son 15 yıl içinde depresyon geçirenlerin sayısına bakıldığında artış olduğu görülürken Saydan, “2002 yılında depresif bozukluk gösteren erkek hasta sayısı 156 bin 487’yken bu sayı 2017 yılında 188 bin 362’ye yükseldi. Kadınlarda ise 2002 yılında 142 bin 893’ken 2017 yılında 181 bin 519’a yükseldi. Erkek hastalarda kişi sayısı daha yüksek gözükse de değişim oranlarına baktığımızda son 15 yılda kadın hastaların sayısının daha fazla arttığı görülüyor” diye konuştu.

Evrensel'de yer alan habere göre, halk arasında huzursuz bacak sendromu olarak bilinen ve anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların sadece üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında rapor çıkartılarak reçeteye yazıldığına değinen Saydan, bu durumda vatandaş mağduriyetinin çok fazla olduğunu söyledi.