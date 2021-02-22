"Antidepresan ilaç kullanımındaki artış ürkütücü boyutta": 2019’dan 2020’ye artış oranı yüzde 9.6

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 99 bin 588 esnafın dükkânı ve 40 bin 735 şirket kapandı, TÜİK'in verilerine göre işsiz sayısı 4 milyon 16 bin kişi olurken, 'gerçek' işsiz sayısının ise 10.7 milyona ulaştığı belirtiliyor. Salgın nedeniyle ekonomik kriz giderek derinleşirken, 2021 yılında geride kalan 2 ay içinde işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan 95 vatandaş yaşamına son verdi. Antidepresan kullanımındaki artışa dikkat çeken CHP’nin eczacı kökenli milletvekili Gamze Taşcıer, anti depresan kullanımındaki artışın ürkütücü boyutta olduğunu belirterek, " 2018’den 2019’a artış oranı yüzde 1.8 iken 2019’dan 2020’ye artış oranı yüzde 9.6 olmuş" dedi. Taşcıer'in aktardığına göre 2019’da 49.8 milyon kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020’de 54.6 milyona çıktı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi üyesi Pınar Abdal, acı tabloyu değerlendirdi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Gerçek işsizliğimiz 11.2 milyonu aşmış. İşsiz kalan, geçim sıkıntısı yaşayan, ailesine bakamayan milyonlar artık tek çare olarak intiharı düşünmektedir. Türkiye’de neredeyse her bir hanede artık tek bir kişi değil, birden fazla birey borçlu durumda. Kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmezse ilerleyen aylarda kitlesel işten çıkarmaların yaşanması kaçınılmazdır. Kısa çalışma ödeneği devam etmeli ancak ücretsiz izin köleliğine ve kod29’dan işten çıkarmalara son verilmelidir. Ayrıca salgın sürecinde işverenlere İşsizlik Fonu’ndan verilen desteklere son verilmeli, fon sadece işçiler için kullanılmalıdır.

- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: 81 ilin yerel gazetelerini tek tek taradık ve ocak ayında en az 95 kişinin intihar ettiğini belirledik. Kaç kere sormamıza rağmen bakanlık bize veri vermiyor. İntiharların en büyük nedeni şüphesiz pandemi koşullarıyla birlikte ağırlaşan ekonomik sıkıntılar.

- İSİG Meclisi üyesi Pınar Abdal: İşsizlik pandemi döneminde had safhaya ulaştı. 10 milyonu aşkın işsiz var. İstihdamda olup pandemiden dolayı işbaşında olmayan 5 milyon kişiyi de düşünmek gerekiyor. Pandemi döneminde sözde işten çıkarma yasaklanmıştı. Fakat bu dönemde ücretsiz izin silah olarak kullanıldı. Bu kapsamda 2 milyon kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Diğer yandan Kod 29’da suistimal edilerek işten çıkarmalar yaygınlaştı. Bunlar buzdağının görünen kısmı. Biz bir yandan da işyerinde ve işe bağlı intiharların kaydını tutuyoruz. TÜİK verilerinde de intihar edenlerin yüzde 80’inin yoksullar olduğunu görüyoruz. Türkiye’de işsizlik ve yoksulluk oranlarının artmasıyla beraber intihar oranlarının da arttığını görüyoruz. İşsizlik, borçluluk, güvencesizlik ve işyerinde baskı, intiharların başlıca sebepleri. Tedbirlerin bırakılması durumunda bu rakamların daha da artacağı ortada.