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Yaşam
Deutsche Welle

Antidepresan gençlerde etkisiz

Yapılan bir araştırmaya göre, antidepresanlar, ağır depresyondaki çocuk ve gençlerde etkili değil.

10 Haziran 2016 12:39


The Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, antidepresanlar, ağır depresyondaki çocuk ve gençlerde işe yaramıyor. Hatta antidepresanların bazı vakalarda 18 yaş altındaki genç ve çocuklarda intihar eğilimini de artırdığı kaydedildi.

Bilim insanları araştırma için 9-18 yaşları arasındaki 5 binden fazla hasta üzerinde yapılan 34 klinik testi inceledi.

Araştırmanın yazarları, ağır depresyondaki çocuk ve gençlerin antidepresanlarla tedavi edilmesinin açık bir avantajı olmadığı sonucuna vardı.

Bu tür ilaçlar kullanan depresyondaki genç hastaların yakından izlenmesi tavsiyesinde bulunan yazarlar, antidepresanların özellikle 18 yaş altındakiler üzerindeki etkileri konusunda kesin tanıların olmadığından şikâyet etti.

Çocukların yüzde 3'ü depresyonda

6-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 3'ü, 13-18 yaş arasındaki gençlerin yüzde 6'sı ağır depresyonda.

ABD'de antidepresanla tedavi edilen 18 yaş altı genç ve çocukların oranı 2005-2012 yılları arasında yüzde 1,3'ten yüzde 1,6'ya çıktı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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