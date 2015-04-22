Antidepresan devri kapanıyor mu?

Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya, tekrar tekrar depresyona giren milyonlarca kişinin önünde artık antidepresanlar dışında yeni bir seçenek olduğunu ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmacılar, mindfulness ya da farkındalık terapisini tekrar depresyona girmesi olasılığı bulunan kişiler üzerinde denedi ve sonucun antidepresan ilaçlarla aynı olduğu gözlendi.

Farkındalığa dayalı terapinin özü, şimdiye odaklanarak, depresyonun ilk belirtilerini fark etmeye ve tekrarlamaması için buna belirli şekillerde tepki vermeyi öğrenmeye dayalı.

İnsanlar anı yaşamak üzere dikkatlerini toplayıp, olumsuz düşüncelerin geçici olabileceğini anlamaya teşvik ediliyor.

İngiltere ve Galler'de doktorlar daha şimdiden bu yöntemi denemeye özendiriliyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Yapılan araştırmada depresyonun tekrarlaması olasılığı bulunan 212 kişiye farkındalık temelli bilişsel terapi uygulanırken, aldıkları antidepresan dozu azaltıldı.

Bu kişilerin durumları iki yıl boyunca, ilaç alan bir başka grupla karşılaştırıldı.

İki yıl sonunda her iki gruptan da yaklaşık aynı oranda kişinin tekrar depresyona sürüklendiği görüldü.

Farkındalık tedavisi alan birçok kişi ise antidepresanları bıraktı.

Araştırmacılar bu bulguların, uzun süre ilaç kullanamayan ya da kullanmak istemeyenler için iyi bir alternatife işaret ettiğini belirtiyorlar.

Ancak tedavinin her tür depresyona iyi gelmeyebileceği, özellikle de intihara yatkın aşırı depresyon vakalarında antidepresanların tercih edilmesi gerektiğine de dikkat çekiliyor.