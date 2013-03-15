'Antidemokratik süreçlerde YÖK her zaman araç olarak kullanıldı'

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya Tuzla'da liseli öğrencilerle yaptığı söyleşide "28 Şubat süreçlerinde ve diğer antidemokratik uygulama süreçlerinde YÖK her zaman araç olarak kullanıldı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Almaçayır'ın haberine göre, lise Üniversitesi projesi kapsamında liseli öğrencileri üniversite alanında bilgilendirme amacıyla düzenlenen söyleşiye katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya önemli açıklamalarda bulundu. Söyleşinin başında öğrencilerden gelen sorularla zor anlar yaşayan Çetinsaya bir öğrencinin, "Kızınız üniversite sınavını kazanamasaydı tepkiniz ne olurdu? " şeklinde sorusuna "Geriye baktığımda üniversite sınav stresini hatırlıyorum, anlayışla karşılardım hayat 180 ya da 300 dakikadan ibaret değil" diye cevap verdi. Öğrencilerin yoğun sınav maratonundan şikayetçi olmasıyla ilgili soruya ise YÖK Başkanı "Bütün eğitim sistemimizin bir konusu bu. İlkokuldan başlayan bir süreç bende bu süreçlerden geçtim . Son dönemde bu tür toplantılara çok katıldım Sınavı nasıl olur da farklı yapabiliriz, testten çıkarıp açık uçlu soru haline dönüştürebilir miyiz, sınavı tamamen kaldırabilir miyiz gibi, bir çok inceleme yaptık. Fakat şunun cevabı da bulunamıyor: ÖSYM sistemi bütün dezavantajlarına rağmen ülkemizde sosyal eşitliği, fırsat eşitliğini de sağlayan bir yapıya sahip" dedi.



‘Vesayet aracı olmamaya çalışıyoruz’

Öğrencilerden gelen "YÖK'le ilgili yapılan protesto da kızınız ön safta olsa ve bunu siz televizyonlarda izleseniz ne yapardınız" şeklindeki soruya da Çetinsaya "Anlayışla karşılardım. Çünkü ben de dahil herkes bu makamlara gelmeden önce, YÖK'ün imajı ismi çok zedelenmiş lekelenmiş bir kurum. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Aslında bir planlama denetleme ve düzenleme kurulu olarak kurulmuş 80'lerin başında. Zamanla giderek bir vesayet aracı olmuş, devletin müdahale aracı, antidemokratik dönemlerin müdahale aracı haline gelmiş. Toplumda imajı kirlenmiş bir kurum. Ülkemizde yaşadığımız 28 Şubat süreçlerinde ve diğer antidemokratik uygulama süreçlerinde YÖK herzaman bir araç kullanıldı. Ama bugün artık öyle bir YÖK yok. Herhangi bir vesayet aracı olmamaya çalışıyoruz. Ben bu protestoları eski YÖK'ü eleştiren bir protesto olarak görüyorum ve şiddet içermediği sürece de anlayışla karşılıyorum" dedi. Atanamayan öğretmenlerle ilgili soruya ise YÖK Başkanı "Eğitim fakültesi meselesi önemli bir mesele, açmazımız şu en iyi matematik bilen mi matematik öğretmeni olacak, yoksa 17 yaşında üniversite sınavına girip ilgili bölümü kazanan kişiler mi olacak. Benim fikrimi sorarsanız en iyi bilen olmalı" diye konuştu. Konuşmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'ya Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bir plaket vererek katılımından dolayı teşekkür etti.