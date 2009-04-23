Antibiyotikleri düzenli kullanın

Zamanından önce kesilen ya da ara verilen antibiyotiklerin hastalık etkeni mikroorganizmalarda mevcut antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açtığı bildirildi.



Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Süleyman Önal, bu gerçekleştiğinde ucuz ve etkili antibiyotikler artık yararsız hale geldiğinden, daha pahalı antibiyotiklerin kullanılarak tedavi maliyetinin de artmasına neden olduğunu söyledi.



Önal, "Yapılan birçok çalışmada, reçete edilen antibiyotiklerin büyük bir kısmının viral enfeksiyonlar için ya da antibiyotik terapisinin uygun olmadığı bakteriyel enfeksiyonlar için verildiği saptanmıştır. Bu durumlarda antibiyotik reçete edilmesinin medikal ve sosyal nedenlerden kaynaklandığı gözlemlenmiştir." dedi.



Önal, hekimlerin, antibiyotik reçete etmeleri gereken klinik durumları çok iyi analiz etmeleri gerektiğini vurguladı.



Artacak antibiyotik tüketiminin insanlarda bu antibiyotiklere karşı direnç oluşmasına neden olacağını hatırlatan Önal, "En ufak bir enfeksiyonda güçlü ve pahalı antibiyotiklerin kullanım oranını arttıracağı bilinmektedir. Bunun kamu maliyesine getireceği maliyet dezavantajı ise çok daha büyük olacaktır. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Müdürlüğümüz olarak öne çıkarırken gereksiz antibiyotik kullanımı azaltılıp, ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz." diye konuştu.



Antibiyotiklerin ateş düşürücü ilaçlar olmadığını, her ateşi olanın da antibiyotik kullanmaması gerektiğine değinen Önal, şöyle devam etti: "Antibiyotik kullanımı kesinlikle bir doktor kontrolünde olmalı. Yanlış ve gereksiz kullanım durumlarında ciddi problemler olabilir. Antibiyotik kullanımı esasında hafif düzeyde ya da hayati tehdit edecek düzeyde ciddi yan etkiler ortaya çıkarabilir."

