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Sağlık

"Antibiyotikler, ölümlere neden olabilir"

Tıp dünyası, antibiyotiklere karşı direnç gösteren enfeksiyonlar nedeniyle, ölüm oranlarının artabileceğinden endişe duyuyor

16 Ekim 2015 22:00

ABD'nin çeşitli sağlık enstitülerinde görev yapan bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, antibiyotiklere karşı oluşan direnç, antibiyotiklerin etkinliğini yüzde 30 azalttığında, ABD'de her yıl fazladan 6 bin 300 kişinin ölümüne neden olabileceğini ortaya koydu. 
 
Araştırmada, ölümlerin daha çok bağırsak ameliyatı, kalça protezi  ameliyatı geçirmiş ya da kan kanseri tedavisi için kemoterapi almış hastalarda  görülebileceği belirtildi. 
 
Çalışmada, ameliyat sonrası oluşan enfeksiyona neden olan bakterilerin yarısından fazlasının antibiyotiklere dirençli olduğu görüldü. 
 
Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Nigel Brown, "Bu araştırma ABD'de  yürütülmüş olmasına rağmen, antibiyotik direnci önem verilmesi gereken küresel  bir problemdir" ifadesini kullandı. 
 
Washington'daki Hastalık Dinamikleri, Ekonomi ve Siyaset Merkezi  Başkanı Prof. Ramanan Laksminarayan da yaptığı açıklamada, antibiyotiklerin,  modern tıbbın temelini oluşturduğunu, fakat antibiyotiklere karşı oluşan direncin  tıpta karşılaşılan çok önemli bir sorun olduğunu ifade etti. 
 
Laksminarayan, "Gelişmekte olan ülkelerde antibiyotik direnci yüzünden  yeni doğanlar hayatını kaybederken, gelişmiş ülkelerde ise ileri yaştaki kişiler  yaşamını yitiriyor" dedi. 
 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, ülkede her yıl 23  binden fazla kişi, en etkili antibiyotiklere karşı direnç gösterebilen  enfeksiyonlardan yaşamını yitiriyor. 
 

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