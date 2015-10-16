"Antibiyotikler, ölümlere neden olabilir"

ABD'nin çeşitli sağlık enstitülerinde görev yapan bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, antibiyotiklere karşı oluşan direnç, antibiyotiklerin etkinliğini yüzde 30 azalttığında, ABD'de her yıl fazladan 6 bin 300 kişinin ölümüne neden olabileceğini ortaya koydu.



Araştırmada, ölümlerin daha çok bağırsak ameliyatı, kalça protezi ameliyatı geçirmiş ya da kan kanseri tedavisi için kemoterapi almış hastalarda görülebileceği belirtildi.



Çalışmada, ameliyat sonrası oluşan enfeksiyona neden olan bakterilerin yarısından fazlasının antibiyotiklere dirençli olduğu görüldü.



Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Nigel Brown, "Bu araştırma ABD'de yürütülmüş olmasına rağmen, antibiyotik direnci önem verilmesi gereken küresel bir problemdir" ifadesini kullandı.



Washington'daki Hastalık Dinamikleri, Ekonomi ve Siyaset Merkezi Başkanı Prof. Ramanan Laksminarayan da yaptığı açıklamada, antibiyotiklerin, modern tıbbın temelini oluşturduğunu, fakat antibiyotiklere karşı oluşan direncin tıpta karşılaşılan çok önemli bir sorun olduğunu ifade etti.



Laksminarayan, "Gelişmekte olan ülkelerde antibiyotik direnci yüzünden yeni doğanlar hayatını kaybederken, gelişmiş ülkelerde ise ileri yaştaki kişiler yaşamını yitiriyor" dedi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, ülkede her yıl 23 binden fazla kişi, en etkili antibiyotiklere karşı direnç gösterebilen enfeksiyonlardan yaşamını yitiriyor.

