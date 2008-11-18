Antibiyotikler nezleyi iyileştirmiyor

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedaviyi engelliyor

Daha etkili antibiyotikler geliyor

Prof. Dr. Akalın ve derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal, Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.Bakteriyel olduğundan emin olunmayan hastalıklarda bilinçsizce antibiyotik kullanılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Akalın, nezle gibi hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir etkisinin bulunmadığını söyledi.Doktora danışılmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Akalın, "Nasıl bir tansiyon veya kanser hastasının ilacını doktorun verdiği reçeteyle kullanması gerekiyorsa, antibiyotiğin de doktor kontrolünde kullanılması gerekir" diye konuştu.Antibiyotiklerin bilinçsizce kullanımıyla bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç kazanmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Akalın, antibiyotik kullanılması gereken durumlarda da bu ilaçların etkisiz kalabildiğini kaydetti. Bu sorunun ciddi şekilde ele alınmaması ve antibiyotik kullanımının bu hızla devam etmesi halinde bütün Avrupa'nın antibiyotik öncesi dönemleri hatırlatan bir sonuçla karşı karşıya kalabilineceğini vurgulayan Prof. Dr. Akalın, böylece en basit bakteriyel enfeksiyonların bile ölüme neden olabileceğini ifade etti.Prof. Dr. Akalın, Türkiye'de geçen yıl yüzde 16.2 ile en çok antibiyotiklerin kullanıldığını, Avrupa'da ise antibiyotik kullanım sıklığının 4. sırada yer aldığını bildirdi. "Uygun olmayan ve yaygın antibiyotik kullanımı toplumun sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vatandaşlar antibiyotikleri bilinçsizce kullanmaya devam ederse bunun etkisi toplumun bütüne olacaktır" diyen Prof. Dr. Akalın, Türkiye'de kullanılan antibiyotiklerin de en çok solunum yolu enfeksiyonları için tercih edildiğini, bunun da çok yanlış bir uygulama olduğunu belirtti.Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal da vatandaşların ateşli hastalıklarda dahi antibiyotik kullandıklarını ancak antibiyotiklerin ateş düşürücü olmadığını vurguladı.Ateşli hastalıkların ancak bakteriyel olduğu gözlemlendiğinde antibiyotik kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ünal, vatandaşların da doktorlara antibiyotik yazmaları için baskı yapmamaları gerektiğini söyledi.Antibiyotiklerin sadece bakterileri öldürdüğünü, virüs, parazit veya mantarlara etkisinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Ünal, solunum yolları enfeksiyonlarında da antibiyotik ilaçların kullanılmaması gerektiğini, solunun yolu hastalıklarının yüzde 95'inin viral olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Antibiyotikler 1940'larda Dünya Savaşı'nda mucize ilaçlar olarak gelmiş ama o günler eskide kaldı. Çünkü siz gözle görülmeyen küçük canlılarla savaşıyorsunuz, onlar da yaşamak için kurgulandığı için bu ilaçlara karşı savaş geliştirir. Hastalık enfeksiyonuna neden olan bu canlıların yüzde 85'i en az 2 ya da 3 antibiyotiğe dirençlidir."Antibiyotiğin gerçekten gerekli olduğunda reçeteye yazılması gerektiği ve antibiyotiğe başlandığında doktorun belirttiği süre ve ölçüde kullanılması uyarısında bulunan Prof. Dr. Ünal,"İngiltere'de, Amerika'da vatandaşlara yönelik antibiyotik eğitimleri yapılıyor. Türkiye bu basamağa geldi, geçti bile. Vatandaşların bu konudaki eğitimleri son derece yetersiz" diye konuştu.