Antibiyotikle AIDS tedavisi

T24 - Kullanımı yaygın olan ucuz bir antibiyotik sayesinde, Afrika’da AIDS’den ölen Afrikalıların sayısında önemli düşüş sağlandı.



Tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan araştırmaya göre, Afrika’da AIDS’li hastalara verilen Trimetoprim ve Sulfamid kombinasyonu olan ‘Cotrimoxazole’ adlı antibyotik, Uganda ve Zimbabwe’de 3 bin 179 kişide denendi. 72 haftalık tedavi sonucunda, bağışıklık sistemi ciddi şekilde çökmüş hastalarda ölüm riski yüzde 35’e indi. Doktorlar, Cotrimoxazole’ün AIDS tedavisine başlamış olan yetişkin hastalara verilmesini tavsiye ediyor.