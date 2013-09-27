Antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler tavuklar bakteri yuvası

Yapılan son testlere göre, Almanya'da neredeyse tüm tavukların bakteri içerdiğini ortaya koydu. Asıl tehdit ise antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler.

Almanya'da satılan ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini test eden Stiftung Warentest adlı kuruluşun araştırmasına göre, taze tavuk butlarında bakteri tespit edildi. “test” adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçları, her iki üründen birinde çok sayıda ve kısmen hastalıklara yol açan bakterilere rastlandığını ortaya koydu. Bakterilerin bazılarının ise belirli antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtildi.

Araştırmanın dikkat çekici noktası ise beş organik üründe de bakteriye rastlanmış olması. En iyi organik ürün bile sadece asgarî beklentilerin karşılandığını gösteren “memnuniyet verici” notunu alabildi.

Çalışma kapsamında kullanma tarihinin son gününde ya da kısa bir süre öncesindeki 20 ürün üzerinde test yapıldı. Dokuz ürüne “yeterli” ya da “eksik” notu verildi. Hiçbir üründe tehlikeli salmonella bakterisine rastlanmazken iki üründe ise AB'nin izin verdiğinden daha fazla oranda listeria bakterisi bulundu. Bu bakterilerin beyin zarı iltihabına yol açıp doğmamış bebeklere zarar verebileceği kaydedildi.

20 üründen 12'sinde belirli antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler tespit edildi. Tavukların yetiştirilmesi sırasında aşırı derecede antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara karşı dirençli hale getirdiği uzun süredir tartışılan bir konu. MRSA bilinen en dirençli bakteri. Kümes ve kesimhanelerden gıda maddelerine de geçen MRSA'nın test edilen beş üründe bulunduğu ifade edildi.

MRSA hastanelerde giderek artan bir sorun teşkil ediyor. Bakteri sağlıklı insanlar için zararlı değil ancak kronik hasta ya da yeni ameliyat edilmiş kişiler için tehlikeli çünkü iyileştirilmesi mümkün olmayan enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Araştırma sırasında sadece beş ürün “iyi” notunu aldı. Bunlardan ikisinin Friki ve Kaufland'da satılan tavuk butları olduğu belirtildi. Bu beş ürünün çok az bakteri içerdiği ve antibiyotiğe dayanıklı bakteri bulundurmadığı kaydedildi. Test edilen beş organik tavuk markasından ise sadece bir üründe antibiyotiğe dirençli bakteri tespit edildi.

Ancak genel olarak “iyi” notunu alan ürünlerin bile tamamen bakteriden arınmış olmadığı ve tüketicinin hiçbir koşulda tamamen hijyenik tavuk yiyemediği ifade edildi.

Tüketicilere tavuk tüketiminde hijyene dikkat etmeleri, tavuğu yeterince soğuk bir ortamda beklettikten sonra bir an önce yemeleri tavsiye edildi. Ayrıca tavuğun diğer gıda maddelerinden ayrı hazırlanıp ayrı pişirilmesi öneriliyor. Ellerin tavuk kesildikten sonra çok iyi yıkanması ve aynı bıçak ve kesme tahtasının diğer ürünlerde kullanılmaması, önce yıkanması gerektiği ifade ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe