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Sağlık

Antibiotiğe direnen bakteri: NDM-1

İngiliz bilimadamları, antibiyotiklerin büyük çoğunluğuna direnç gösteren bir bakteri bulduklarını bildirdi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- İnternetten online yayımlanan Lancet Infectious Diseases adlı tıp dergisinde yeralan makalede, Hindistan'dan yayıldığı sanılan bakterinin yakında dünya genelinde görülebileceği belirtildi.


Cumhuriyet gazetesinin derlediği habere göre, makalede, bakterinin şimdiye kadar Hindistan ve Pakistan'da ameliyat olduktan sonra İngiltere'ye dönen 37 kişide tespit edildiği vurgulanarak, doktorların NDM-1 adını verdikleri yeni bir gen buldukları, genin de bakterileri değiştirerek, onları neredeyse bilinen tüm antibiyotiklere dirençli hale getirdiği kaydedildi.

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