Antiaging, yaşamınız olmalı

Prof. Dr. Çimen Karasu, tıbbi olarak aktif tedbir alma veya koruyucu tıp şeklinde ifade edilen ‘antiaging’in, halk arasında bir moda akımı gibi yanlış algılandığını belirterek, “Oysa bu bir sağlıklı yaşam felsefesi olarak benimsenmelidir” dedi.



Antiaging ve Estetik Tıp Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ve Tıp Bilişimi Ana Bilim dallarında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Çimen Karasu, son yıllarda daha çok kozmetikle ilgili unsurların yanı sıra, popüler yaklaşımların ön plana çıkarılmasının, halkın antiaging konusunda yetersiz bilgilendirilmesine yol açtığını söyledi.



Bunun, aynı zamanda ''kafa karışıklığı'' da yarattığına işaret eden Karasu, şöyle konuştu:



''Lanse edilen ürünlerin yararı elbette var ama hiçbiri mucize yaratmıyor. Çünkü bilim dünyası her gün bir mucize ortaya koymuyor. Sanki bir sihirli değnek varmış, bu dokununca insanlar hemen gençleşecekmiş gibi anlatılıyor. Aslında doğanın kendisi bir mucize. Antiaging, halk arasında bir moda akımıymış gibi yanlış algılanıyor. Oysa bu, doğumdan ölüme kadar, bir sağlıklı yaşam felsefesi olarak benimsenmelidir.''



Yaşam süresinin uzamasının, beraberinde bazı sorunları da getirdiğine dikkati çeken Karasu, insanın hayatı boyunca genç kalmasının mümkün olmadığını ama sağlıklı yaşam ve yaşlanmanın mümkün olduğunu bildirdi.



Antiagingin, yaşlanmanın mümkün olabildiğince yavaşlatılması, sağlıklı yaşlanma için gerekli yaşamsal koşulların sağlanması gibi kavramları da içerdiğini anlatan Karasu, ''Doğal, sağlıklı yaşamayı ve yaşlanmayı mümkün hale getirecek her türlü uygulama, bu kapsama girer. Antiaging kavramı, doğumla başlayıp ölümle sonlanan süreçte; doğal ve enerjik yaşamayı olanaklı kılacak tüm ihtiyaçları kapsar'' şeklinde konuştu.



Öte yandan, ''Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Yaşlanma'' konusunun ele alınacağı 1. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi Antalya'da toplanacak.



Başkanlığını Karasu'nun yapacağı, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kongreye, uluslararası alanda söz sahibi çok sayıda uzman da katılacak.

