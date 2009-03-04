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'Anti-kahraman' Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, reklamcılık deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

04 Mart 2009 02:00

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, reklamcılık deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. 

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde, Reklamcılık bölümü öğrencileri için düzenlenen reklamcılık çalıştayına, Ali Atıf Bir ve Haluk Gürgen ile katılan Yılmaz, çalıştay kapsamında gruplar halinde birer televizyon reklam filmi tasarlayan öğrencilere fikir geliştirmeleri konusunda yardımcı oldu.

İki özel şirketin birlikte gerçekleştireceği internet ve sabit telefon kampanyası için tasarlanacak reklam filmi fikri konusunda öğrencilere danışmanlık yapan Yılmaz, tasarlanan reklam filmlerini de esprili üslubuyla değerlendirdi.

Her senaryoda oynamayacağını esprili bir şekilde dile getiren Yılmaz, öğrencilere hitaben, "Senaryonuzu bana beğendirirseniz sevinirim. Mesela bir yılbaşı kampanyasında 'Cem Yılmaz Noel Baba kılığında girer' yazıyorsa, ben oynamıyorum demektir. Eğer meşhur bir oyuncunuz varsa, ilk işiniz senaryonuzu o oyuncu üzerine bina etmek olmasın" dedi.

Daha sonra öğrencilere reklam filmi için açıklamalarda bulunan Yılmaz, bir telekomünikasyon şirketine yeni üye olacak internet abonelerinin, sabit hatlardan nüfusa kayıtlı oldukları şehir ile konuşmalarında ilk 5 dakikası bedava, daha sonra her dakikası 5 kuruş olarak ücretlendirileceğini duyuracak bir reklam filmi tasarlamalarını istedi.
Bir saat içerisinde reklam filmlerini tasarlayan öğrenciler, "memleketi ararken sağlanacak avantaj" fikri üzerine kurdukları senaryoları sundu.

Cem Yılmaz'ın oyuncu olarak tasarlandığı senaryolar arasında, Yılmaz, bazen bir İskoçyalı, bazen bir Malatyalı, çoğu zaman da işini bilen, ancak kampanyanın sağladığı avantaj sayesinde işinden olan bir "anti kahraman" olarak tasarlandı.

"Issız Adam" filmine gönderme yapılan bir senaryoda da internette sohbet eden "Eşsiz Adam" takma isimli bir kişi rolü verilen Yılmaz, reklam hikayelerine çeşitli önerilerde bulundu.

(AA)

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