'Anti-aging yağları' kullanma kılavuzu

Balığı yağda kızartmayın!



Kansere karşı zeytinyağı yiyin

Her türlü yağın zararlı olduğu o eski günleri hatırlıyor musunuz? (Hani o sıralar jöleli şekerlemeler 'sağlıklı' bir yiyecek olarak satılıyordu!) Neyse ki kalbiniz ve tat alma zevkiniz için bu komik inanışlar geçmişte kaldı. Fakat bugün hâlâ hangi yağları masanıza davet edeceğiniz ve hangilerini elinizin tersiyle itmeniz gerektiği ile ilgili kafanız karışıyor. İşte bilmeniz gerekenler:İki çeşit 'doyMAMIŞ' yağ vardır; 'tekli doyMAMIŞ' yağlar ve 'çoklu doyMAMIŞ' yağlar... Sizin sağlıklı kalmanıza yarayanlar Omega-3 yağlar olarak bilinir. Omega-3 çoklu doymamış yağlardandır. Kanola yağı, ceviz, ceviz yağı, avokado ve keten tohumunda bol bulunur. Birçok insan diğer doymamış yağların faydasına inanır. Mesela daha çok zeytinyağında ve diğer kabuklu yemişlerde bulunan Omega-9'lar yaşlanmanızı geciktirir. Bu yağların ortak yönünü fark ettiniz mi? Doğru bildiniz; hepsi de bitkiseldir ve bitki özlü yağların çoğu kalbinizle dosttur.Yağ konusu oldukça karmaşıktır fakat bu yazıyı okurken sıkılıp gazeteyi elinizden bırakma riskinizi göz önünde bulundurarak, çok detaya girmeyeceğiz. Birçok doktor, soya fasulyesinde ve mısırda bulunan Omega-6 yağlarından kaçınmanız gerektiğine inanır. Birçok yağ uzmanı da Omega-6'ların sizi gençleştirmeye yarayacak hiçbir faydası olmadığına inanır. İşte bu nokta, "Kumarhanelerde kaç tane 52'lik iskambil destesi bulunur?" sorusunun cevabı kadar tartışmalıdır. Bu oranın bir ideali vardır, o da 1'e 4'tür. (1 gram Omega- 3'e karşılık 4 gram Omega-6) Halbuki ortalama bir Amerikalı, aldığı her 1 gram Omega-3'e karşılık 20 gram Omega-6 tüketir. Bu da şu demek olur: Çok fazla Omega-6 yağı tüketiyoruz!Sağlıksız doymuş yağlar dört ayaklı hayvanlardan üretilen ürünlerde bulunur. (Kırmızı et, tereyağı, tam yağlı peynir vb.) Ayrıca hurma ve hindistancevizi yağı da doymamış yağlardandır. Bu yağları en kolay şöyle tanırsınız; oda sıcaklığında katıdırlar. Sandviçinize sürecek bir şey mi arıyorsunuz? Tereyağını es geçin ve hardal, humus, domates sosu ya da zeytin ezmesini deneyin.Trans yağlar 'hidrojene edilmiş' yani bozulmalarını geciktirmek ve kokmalarını engellemek için işlemden geçirilmiş yağlardır. Aslında hidrojene işlemi işe yarar... Trans yağlarla yapılmış yemekler oda sıcaklığında bozulmazlar, ömürleri uzar. Fakat bu yağlar tüm yağlar arasında en SAĞLIKSIZ olanıdır. LDL kolesterolünüzü arttırarak sağlıklı HDL kolesterolünüzü düşürürler. Yani vücudunuzun ihtiyacı olan şeyin tam tersini yaparlar.