Anthony Joshua'yı yenen Oleksandr Usyk, 4 unvanın sahibi oldu

Dünya ağır sıklet boks unvan mücadelesinde Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'yı puanlama sonucunda mağlup ederek 4 unvanın sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.

34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.

31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu. Usyk ayrıca, Vitaliy ve Vladimir Kliçko kardeşlerden sonra tarihteki 3. Ukraynalı ağır siklet boks şampiyonu oldu.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise Büyük Britanyalı Tyson Fury elinde tutuyor.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk, "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti. Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm hayır dedi ve taktiğe sadık kaldım. Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum. En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim." ifadelerini kullandı.