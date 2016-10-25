Anthony Joshua-Wladimir Klitschko maçı ertelendi

Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko arasında 10 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan maçın Ukraynalı boksörün sakatlığı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Tyson Fury'nin, Klitschko karşısına çıkamamasının ardından, 10 Aralık’ta Joshua ile karşılaşması planlanan Ukraynalı boksörün sakatlığı, dev mücadelenin ertelenmesine neden oldu.

Antrenman sırasında baldırındaki bir kasta yırtık oluşan Klitschko, maça çıkamayacağını duyurdu. Bunun üzerine 10 Aralık’ta tüm ayrıntılarıyla ayarlanan organizasyonda Joshua’nın karşısına çıkacak rakip aranıyor.



Aralık’ta başka bir rakiple karşılaşması beklenen Joshua’nun menajeri, Klitschko ile yapılacak maçı ise Mart ya da Nisan ayına yeniden ayarlamaya çalışıyor.