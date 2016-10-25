T24 LogoT24 Logo
Spor

Anthony Joshua-Wladimir Klitschko maçı ertelendi

Wladimir Klitschko'nın antrenmanda baldırındaki bir kasta yırtık oluştuğu açıklandı

25 Ekim 2016 12:36

Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko arasında 10 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan maçın Ukraynalı boksörün sakatlığı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Tyson Fury'nin, Klitschko karşısına çıkamamasının ardından, 10 Aralık’ta Joshua ile karşılaşması planlanan Ukraynalı boksörün sakatlığı, dev mücadelenin ertelenmesine neden oldu.

Antrenman sırasında baldırındaki bir kasta yırtık oluşan Klitschko, maça çıkamayacağını duyurdu. Bunun üzerine 10 Aralık’ta tüm ayrıntılarıyla ayarlanan organizasyonda Joshua’nın karşısına çıkacak rakip aranıyor.

Aralık’ta başka bir rakiple karşılaşması beklenen Joshua’nun menajeri, Klitschko ile yapılacak maçı ise Mart ya da Nisan ayına yeniden ayarlamaya çalışıyor.

ETİKETLER

Anthony JoshuaWladimir KlitschkoTyson Furyboks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24