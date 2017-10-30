Anthony Joshua kemerlerini korudu

Galler'in Cardiff şehrinde gerçekleşen IBF ve WBA dünya şampiyonluğu ağır sıklet unvan maçında Anthony Joshua ile Fransız Carlos Takam ringe çıktı.Takam karşısında galibiyete 10. raunttaki teknik nakavt kararıyla ulaşan Büyük Britanyalı boksör, profesyonel kariyerindeki 20. zaferini elde etti ve ünvanların sahibi olmaya devam etti.

36 yaşındaki Fransız rakibiyle ikinci rauntta kafa kafaya çarpışması sonucu burnunun kanadığı gözlenen Joshua, bu andan sonra rakibinin üzerine daha çok gitmeye başladı. Dördüncü rauntta sağ, yedinci rauntta ise sol gözünde yaşadığı kanamalar doktor müdahalesiyle durdurulan Takam, aldığı darbelere karşı ayakta kalarak Cardiff'te tribünleri dolduran ve büyük çoğunluğu Joshua'yı destekleyen 80 bin boksseveri kendisine hayran bıraktı. 10. rauntta Takam'ın Joshua'dan aldığı şiddetli yumrukların ardından iki boksörün arasına giren hakem maça nokta koydu ve 28 yaşındaki Anthony Joshua, profesyonel boks kariyerinde oynadığı 20. maçını da nakavtla kazanarak şampiyonluğunu sürdürdü.

Hakemin 10. rauntta araya girerek maçı tamamlamasının ardından tribünlerden protesto ıslıkları yükselirken, maçın taraflarından da teknik nakavt kararına tepki geldi. Joshua, maçın geldiği noktada galibiyete teknik nakavttan ziyade nakavtla ulaşmayı tercih edeceğini belirtirken, Takam ise hakemin bu kararına anlam veremediğini ifade etti ve rövanş maçı talebinde bulundu.