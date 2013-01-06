Anthony Hopkins doğduğu evi satın almak istedi

Hollywood’un usta aktörlerinden Anthony Hopkins ailesiyle çıktığı Galler seyahatinde çocukluğunun geçtiği bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı. Doğduğu eve giden Hopkins evin şimdiki sahipleriyle çay içerken onlara reddedemeyecekleri bir teklifte bulundu.

Galler’de yaşayan Chris Trainor evinin önünde duran özel şoförlü otomobilin içine baktığında tanıdık iki gözün kendisini selamladığını fark etti.

Aracın içindeki kişi çocukluğunun geçtiği evi ziyaret etmek için Los Angeles’taki evinden çıkıp gelen Hollywood’un ünlü aktörü Anthony Hopkins’den başkası değildi.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Hopkins Galler’in Port Talbot kentinde bulunan eve eşi Stella ile birlikte geldi.

Evin sahibi Chris Trainor ve eşi Carly Culver'ın daveti üzerine içeri girerek çiftle sohbet eden ünlü aktör onları Los Angeles’taki evinde ağırlamak istediğini söyledi.

Trainor beklenmedik ziyarette yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Arabanın içinde Anthony Hopkins’i gördüm. Kafasını camdan uzatıp bana “Nasılsınız?” diye sordu. Sohbetimiz sırasında onun şu anda kızımın olan odada doğduğunu öğrendim. Satmak istersek evimizi alabileceklerini söylediler. Üzerinde durulması gereken bir teklif olduğunu düşünüyorum.”