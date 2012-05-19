Anter Anter, 43 yıl sonra kavuştuğu kimliğini derbide çaldırdı!

Uzun yıllar sonra T.C. Nüfus Cüzdanı’na kavuşan Musa Anter’in oğlu Anter Anter’in kimliği ve parası Fenerbahçe-Galatarasay maçında çalındı. Kimlik sevinci sadece 9 gün süren Anter, evine de yaya dönmek zorunda kaldı.



Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter’in oğlu 67 yaşındaki Anter Anter, Süper Toto Süper Finali’nde büyük bir şok yaşadı. Çünkü Anter’in 43 yıl sonra edindiği T.C. kimliği derbi sırasında çalındı.

Takvim gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe taraftarı olan Anter Anter, 12 Mayıs'ta oynanan derbiye gitti. Anter, maçın ardından çıkan arbedenin arasında kaldı.

Neye uğradığını şaşıran Anter, kendine geldiğinde paralarının ve nüfus cüzdanının çalındığını fark etti.

Polisin sıktığı biber gazından da nasibini alan Anter yaşadıklarını "Su içenlerden biraz su aldım. Kendim satın alamıyordum çünkü kimliğimle birlikte paramı da çaldırmıştım. Tam bir rezaletti" dedi.

Anter Anter, üzerinde para olmadığı için evine de yaya olarak döndü.

Nüfus cüzdanı için yeniden başvuru yaptığını da ifade eden Anter, "Artık Türk vatandaşıyım. Kimliğimi ikilemiş olacağım" diye konuştu.