Antep’te ‘eğlence’ yolsuzluğu mu yapıldı?

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğlence Parkı" ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia etti.





Ekici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 7 Aralık 2007 tarihinde Eğlence Parkı için malzeme alımı ihalesi açtığını belirtti. Yükseliş Eğlence Parkları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, tek başına girdiği ihaleyi 23 Ocak 2008 tarihinde 10 milyon 138 bin 486 avro bedelle kazandığını ifade eden Ekici, parkın mali boyutunun, mal alımının dışında inşaat, çevre düzenlemesi ve montaj gibi diğer harcamalarla yaklaşık 40 milyon liraya ulaşacağını söyledi.



"İhaleye tek bir firma tarafından teklif verilmesi, yeterli rekabet ortamı oluşturulmadan ihalenin gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır" diyen Ekici, ihalenin hangi şartlarda firmaya verildiğinin, ticaret sicil kayıtlarında net bir şekilde görüldüğünü bildirdi. Eğlence Parkı için malzeme alımı ihalesi ilanının 7 Aralık 2007 tarihinde yayınlandığını anlatan Ekici, Yükseliş Eğlence Parkları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2 Ocak 2008 tarihinde Beyoğlu 5. Noterliğine Ana sözleşmesi onaylatılarak kurulduğunu kaydetti. Yükseliş Eğlence Parkları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kuruluşunun 23 Ocak 2008 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiğini belirten Ekici, aynı gün, şirketin tek başına katıldığı ihaleyi kazandığını savundu.



Nice gezisi



İhaleyi kazanan şirketin ihale ilanından sonra kurulduğunu, ihaleyi alan firma yetkilileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in ilişkilerinin düşündürücü olduğunu öne süren Ekici, Güzelbey'in, ihale sonucu açıklanmadan, Fransa'nın Nice kentinde firma yetkilileriyle beraber olduğunu iddia etti. Ekici, Güzelbey'in, ihale tarihi olan 23 Ocak 2008'de, Fransa'da "Loisirs Attactions Magazin" adlı dergiye, ihaleyi Fransız Loftus firmasının kazandığını açıkladığını ileri sürdü.



Ekici, "Asım Güzelbey'in Nice gezileri ve Fransız basınına yaptığı açıklamaların ihaleyi alan firma ile bağını açıkça ortaya koyduğunu" savunarak, şöyle konuştu:



"Bunların yanında, Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin merkezi olarak gösterilen adreste, Sayın Güzelbey'in oğlunun, şirketin işlerini takip etmesi bu organik bağı net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ticaret Sicil Gazetesinde söz konusu şirketin adresi, İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı No:16 Şehitkamil-Gaziantep olarak ilan edilmiştir. Sayın Belediye Başkanının oğlu Güven Güzelbey, söz konusu adreste bulunmakta ve şirket adına gelen evrakı, şirket yetkilisi gibi teslim alarak, evraka imza atmaktadır. Yani adeta şirketin resmi ortağı gibi hareket etmektedir. Bir belediye başkanının oğlu-yakını, niçin belediye ihalelerine giren bir şirketin merkezinde bulunur? Gelen evrakı şirket adına imza atarak teslim alır? Resmi ortaklarının tümü yabancı olan bir firmanın yetkililerini nereden tanır, nasıl kısa sürede bu kadar yakınlık sağlar?"



Bu durumu, "salt yerel bir yolsuzluk değil, Türkiye'deki cürüme ve etik olmayan yönetim anlayışının tipik bir örneği" diye niteleyen Ekici, "yolsuzluk hortumlarını keseceğiz" diye oy alan AK Parti'nin, "hortumları, kanala dönüştürerek yandaşlarına bağladığını" iddia etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Martta Gaziantep'e geleceğini ifade eden Ekici, Erdoğan'ın, Güzelbey'i yine savunup savunmayacağı merak ettiğini kaydetti.



Ekici, Asım Güzelbey ve oğlu Güven'in, Fransız firma yetkilileri olduğunu ileri sürdüğü kişilerle fotoğraflarını, Güven Güzelbey'in şirkete gelen gönderileri aldığına ilişkin PTT havalesinin fotokopilerini gazetecilere dağıttı.

