-ANTEP YEMEKLERİ PAZAR GÜNÜ KADIKÖY'DE İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Gaziantep'in yemek kültürünün sergilendiği, 100 bin porsiyon yemeğin tüketilmesinin beklendiği, ''Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'', Pazar günü Kadıköy'de yapılacak. İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin onuncusu, 26 Eylül Pazar günü İstanbul Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilecek. Gaziantep'in en tanınmış restoran, tatlıcı ve kuru gıda firmalarının katılacağı şenliğe, bu yıl 70 bin kişinin katılması hedefleniyor. Gaziantep'in dünya çapında üne sahip içli köfte, mumbar, yuvarlama, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça ve katmer gibi yemeklerinin sunulacağı şenlikte, 100 bin porsiyon yemek tüketilmesi bekleniyor. Şenliğe Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Gaziantep Milletvekili Halil İbrahim Mazıcıoğlu, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün yanısıra Gaziantep, İslahiye ve Nizip dernekleriyle diğer ilgililer katılacak. Halk oyunları gösterisi, Türk sanat müziği ve halk müziği konserinin yer almasının beklendiği yemek şöleni saat 13'de başlayacak.