Antep mutfağı Fransız sofrasında

Fransa’nın önemli yemek kültürü sitelerinden biri olan ‘Goosto.fr’, Antep’in üç yemeğini okurlarına İstanbul’daki Mabeyin Restoran’ın tarifleriyle tanıtıyor.



Miliyet’in haberine göre, Fransa’nın önde gelen yemek ve mutfak kültürü sitelerinden “Goosto.fr” repertuarına, Antep mutfağından içli köfte, pirpirim aşı ve Antep peynirli irmik helvası tariflerini de ekledi. Söz konusu yemeklerin eklenmesiyle birlikte goosto.fr’deki Türk mutfağına ait yemek tariflerinin sayısı 26’yı buldu.



Yunan mutfağı geride kaldı



TÜRK mutfağına çok yakın olarak bilinen Yunan mutfağı 6, Lübnan mutfağı ise 10 yemekle sitede temsil ediliyor. İçli köfte, Fransa’da daha çok tanınan Lübnan-Suriye mutfağındaki adıyla “Kibbeh” olarak adlandırırken, “pirpirim aşı” Fransızcada “mercimek ve bulgurlu semizotu çorbası” olarak ifade ediliyor. Antep peynirli irmik helvası ise kısaca “taze peynirli irmik” diye anılıyor ve “hafif tatlılar” sınıfında yer alıyor.



Mabeyin’in tarifleri



Antep mutfağına ait bu üç tarifin İstanbul’daki Mabeyin restoranının internet sitesinden alındığı ve tarifleri kaleme alan Filiz Hösükoğlu’nun izniyle yayımlandığı belirtiliyor. Antep usulü içli köftenin içi sığır eti, Antep fıstığı, ceviz içi, soğan ve farklı baharatlardan yapılırken, içli köftenin dışında yağsız kuzu eti, bulgur, soğan ve kırmızı biber kullanılıyor. Fransız sitesinde pirpirim aşının semizotu çorbası olarak nitelendirilmesine karşın, semizotunun bulunamaması durumunda ıspanakla da yapılabileceği belirtiliyor.

