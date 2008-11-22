Antep evinde mutlu

Gaziantepspor, Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliğini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.





Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantepspor'la Gençlerbirliği, Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beto ve Erman Özgür'ün ikinci yarıda attığı gollerle başkent temsilcisini 2-0 mağlup eden Gaziantepspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.



İlk yarıda 15. dakikadan sonra rakip kalede etkili olmaya başlayan Gaziantepspor, 21. dakikada Sabata'nın yaptığı vuruşla gole çok yaklaştı, ama defans gole izin vermedi.



Kalan bölümde iki takım hücumda etkili olamazken, ilk yarı 0-0 eşitlikle bitti.



İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın 75. dakikasınada Beto'nun Kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra da rakip kalede pozisyonlar üretmeye devam eden ev sahibi takım, 83. dakikada Erman Özgür'ün golüyle farkı 2'ye çıkarttı.



Kalan bölümde başka gol olmazken, Gaziantepspor rakibini 2-0'lık sonuçla geçti.



GAZİANTEPSPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: İlker Meral, Hakan Atilla Gökbilgin, Bahtiyar Birinci

Gaziantepspor: Murat Şahin, Bekir, Murat Ceylan, Mehmet Yozgatlı, Zurita, Eduardo, Sabata, Deumi, Erman Özgür, Emrah Eren, Ivan

Gençlerbirliği: Ramazan, El Saka, Traore, Mehmet Naz, Troısı, Kahe, Engin Baytar, Koray Avcı, Hakan, Emre Balak, Soner

Goller: Dk. 75. Beto, Dk. 83 Erman Özgür (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Deumi soldan Gençlerbirliği ceza alanına girerken ortaladı. Meşin yuvarlak ile buluşan Mehmet Yozgatlı topu altıpas içinde ortaladı, fakat savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



19. dakikada Kahe'nin Gaziantepspor ceza alanında ortaladığı topa Mehmet Nas vurdu. Kaleci Murat Şahin uzanarak tehlikeyi önledi.



21. dakikada Ivan soldan Gençlerbirliği ceza alanına girerken ortaladı, Sabata vurdu. Hakan'a çarpan top Gençlerbirliği kalesine girerken son anda defans golü önledi.



44. dakikada Erman Özgür Gençlerbirliği defansından güzel bir hareketle sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlığı ortaladı. Meşin yuvarlakla buluşan Sabata yerde kaldı. Hakem İlker Meral bu pozisyonda ''devam'' kararı verirken, kırmızı-siyahlı oyuncular itirazlarda bulundu.



İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

