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Yaşam

Antep baklavasına Avrupa tescili geldi

Türkiye'nin ünlü Antep baklavası, Avrupa Birliği'nin kalite göstergesi olan 'Kalite Mührü' ile tescil edildi

20 Aralık 2013 12:48

Antep baklavası, Avrupa Birliği tarafından ‘Kalite Mührü’ ile tescil edilen Türkiye'den ilk ürün oldu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre,Türk mutfağının en önemli tatlarından Antep baklavası, tüketiciye bir ürünün kalitesini ve kökenini gösteren “Kalite Mührü” almış ürünler listesine girdi. Kalite mührü, bir ürün markasının kötüye kullanılması ya da taklit edilmesini de önlüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında tartışmaya neden olan Antep baklavasının tescili için Gaziantep Sanayi Odası 2009 yılında başvuruda bulunmuş, Avrupa Birliği geçen Ağustos ayında resmi başvuru belgesini AB Resmi Gazetesi’nde yayımlamıştı.

Başvurunun AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü ülkelerin resmi makamlarından ya da üçüncü ülkelerde yerleşik gerçek ya da tüzel kişilerden itiraz gelmediği için Antep baklavasının tescili için nihai onay verilmiş oldu.

AB, üye olmayan Türkiye gibi ülkelerin ürünleri için de kalite mührü verebiliyor. Antep baklavası, AB dışından tescil edilen 16'ncı ürün oldu.

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