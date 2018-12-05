Anteni düzeltmek isterken çatıdan düşerek yaralandı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, çatıdaki anteni düzeltemeye çalışan Mustafa Kocabıyık (53), 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kurucaşile ilçesi Orman İşletme Şefliği lojmanlarında meydana geldi. İlçe Orman İşletme Şefliği\'nde memur olarak görev yapan Mustafa Kocabıyık\'ın, çatıda devam eden tadilat nedeniyle televizyonu çekmemeye başladı. Kocabıyık çatıya anteni düzeltmek için çıktığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Kocabıyık\'ı Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kocabıyık\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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