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Anteni düzeltirken düşüp öldü

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, konteyner üzerindeki anteni düzeltmeye çalışan inşaat işçisi 27 yaşındaki Orhan Dişçi, düşerek hayatını kaybetti

10 Kasım 2017 13:54

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, konteyner üzerindeki anteni düzeltmeye çalışan inşaat işçisi 27 yaşındaki Orhan Dişçi, düşerek hayatını kaybetti.
Dirmil Mahallesi\'ndeki bir inşaatta çalışan Orhan Dişçi, dün saat 17.15 sıralarında, çalışmayı bıraktıktan sonra kaldığı konteynere geldi. Televizyon seyretmek isteyen Dişçi, yayınları alamadığını fark edince, konteynerin üzerine monte edilen TV antenini düzeltmek için çıktı. Anteni ayarlamak için bir sandalyenin üstüne çıkan Dişçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Başını yere çarpan Dişçi, kanlar içinde kaldı. Arkadaşları ise sağlık ekiplerini çağırdı. Bodrum Devlet Hastanesi\'ne ambulansla kaldırılan Dişçi, kurtarılamadı. Dişçi\'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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