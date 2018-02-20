Anten ayarlarken çatıdan düştüler: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Bağlar Mahallesi\'nde, 4 katlı binanın çatısında çanak anteni ayarlamak isterken dengelerini kaybedip düşen 2 kişiden Metin Sayık hayatını kaybetti, Davut Akın ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi\'ndeki deprem konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı televizyon yayınlarını alamayan Metin Sayık ile Davut Akın, dört katlı binanın çatısına çıktı. Anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada Sayık ve Akın, dengelerini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan iki kişiden Metin Sayık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Davut Akın ise ilk müdahaleninin ardından Van\'a sevk edildi.



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