-ANTAYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 72 - TOFAŞ: 74 ANTALYA (A.A) - 30.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'a sahasında 74-72 yenildi. Antalya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça iki takım da temkinli başladı. Maçın ilk basketini 2.30 dakika geçtiğinde Antalya Büyükşehir Belediyesporlu Buckham attı. Antalya Büyükşehir Belediyespor, daha sonra Buckman ve Henderson'un basketleriyle üstünlük kurdu. Ancak 1. periyotun son 2 dakikasında Tofaş üstünlüğü ele geçirdi ve Nichols ile Ruziç'in basketleriyle peşpeşe sayılar buldu. 1. periyot Tofaş'ın 19-14 üstünlüğü ile sona erdi. 2. periyotta da Tofaş üstünlüğünü sürdürdü. Hücumda ve pota altında daha etkili bir oyun ortaya koyan Tofaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında maçın 15. dakikasında 32-22 öne geçti. Birinci devreyi da Tofaş önde tamamladı: 30-38. 3. periyotta da üstün taraf Tofaş oldu. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Buchman ile sayılar bulurken, Tofaş, İlkan ile karşılık verdi. 3. periyotun yarısı geçildiğinde Tofaş'ın 11 sayılık üstünlüğü devam etti: 42-53. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyespor toparlansa da 3. periyodun galibi yine Tofaş oldu: 54-59. Son periyoda Antalya Büyükşehir Belediyespor hızlı girdi. 1 dakika içinde 5 sayı bulan Antalya Büyükşehir Belediyespor, Tofaş ile 59-59 eşitliği sağladı. Son dakikalara kadar çekişmeli geçen maçı Tofaş 74-72 kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Serkan Emlek xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 11, Christopher xx 5, Henderson xxx 15, Buckman xxx 28, Polat xx 8, Erdin x, Gökper xx 5 Tofaş: Rowe xx 2, Nıchols xxx 11, İnanç xx, Ruzic xx 8, Onur xx, İlkan xxx 20, Can Özcan xx 2, Zuza xxx 18, Orçun xx 5, Can Altıntığ xxx 8 5 faulle çıkan: Buckman 38.00 (Antalya Büyükşehir Belediyespor), Ruziç 39.50 (Tofaş) 1. periyot: 14-19 Devre: 30-38 (Tofaş lehine) 3. periyot: 54-59