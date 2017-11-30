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Çevre

Antartika'da dev bir buz parçası koptu

Buz dağının gemilere zarar verme ihtimalinin olduğu belirtiliyor

30 Kasım 2017 19:15

Antartika buz sahanlığından 350 metre uzunluğunda bir buzul parçası koptu. 280 metre genişliğinde olan buz dağı şu anda Şili’de turistlerden büyük ilgi gören Gri Buzul’un batı yakasından koptu.

Euronews’e bilgi veren iklim bilimciler bu kopmanın şaşırtıcı olmadığını ve Gri Buzul’un uzun süredir küçülmekte olduğunu aktardı. Fakat 1990’dan bu yana bu kadar büyük bir buzul parçasının kopmadığını belirtildi.

Torres Del Paine parkı yöneticisi Michael Arcos “Gri Buzul’un geri çekilişi çoktandır devam eden bir süreç ve son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle bu geri çekilme ve erime hızlandı. Daha önce de buz sahanlığından buna benzer buzullar kopmuştu” dedi.

Buz dağının gemilere zarar verme ihtimalinin olduğu belirtiliyor. 

 


 

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