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Çevre

Antartika'da 1,5 milyonluk yeni penguen sürüsü keşfedildi

Penguenlerin şu ana kadarki en büyük kolonilerden biri olabileceğini tahmin ediliyor

03 Mart 2018 11:03

Scientific Reports dergisinde yayımlanan habere göre, 2015 yılında Antartirka'da yapılan yüzey araştırmaları sırasında yaklaşık 1.5 milyon penguen bulundu. Araştırmacılar, Tehlike Adaları'nda bulunan bu penguenlerin şu ana kadarki en büyük kolonilerden biri olabileceğini tahmin ediyor.

Habertrük'te yer alan habere göre, Scientific Reports  Dergisinde yayımlanan makalede, sayıları azalmakta olan Adelie penguenlerinin daha önce bilinmeyen bir sürüsü bulundu.

Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsünün, insanların ve iklim değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü "Tehlike Adaları"nda keşfedildiği belirtildi.

Araştırmacılar, Tehlike Adaları’nın Antartika’nın kuzeyine çok uzak olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenlerin kendilerini korumada başarılı olduklarını ifade etti.

Yeni keşfin, Antartika’daki Adelie penguen sürüleri arasındaki en büyük sürü olduğu kaydedildi.

New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini belirterek, “2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik.” ifadelerini kullandı.

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