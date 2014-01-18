Antarktika'nın en büyük buzulundan bir parça daha koptu

Antarktika'daki en büyük buzul olan Pine Island'dan bir parça daha eriyerek koptu. Araştırmalara göre buzulun erimesi durdurulamıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, dünya çapında hissedilen iklim değişikliği Antarktika Yarımadası'nı tehdit etmeye devam ediyor. Antarktika kıtasının Güney Kutup Dairesi dışına çıkan tek uzantısı olan yarımadayı gözlemleyen bilim insanları son 15 yılda yarımadadaki dengelerin değiştiği alarmını veriyor.

Araştırmalara göre büyük buzul kütleleri koparak okyanusa karışıyor. Okyanusa taşınan bu buzulların en büyüğü ise Pine Island buzulu. Uzmanlar en fazla bu buzuldaki gelişmelerin Antarktika Yarımadası'ndaki tehlikeyi tetiklediğini belirtiyorlar. Fransız Grenoble Üniversitesi'nden Gael Durand yaptığı araştırmalar sonucunda buzulun erime eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor ve ekliyor: "Okyanus sularının ya da havanın sıcaklığı sabit kalsa dahi erime sürecek. Erime kendi kendine gerçekleşiyor. İleriki zamanlarda daha fazla buzul dağı kopacak ve eriyecek. Bu deniz seviyesinin de yükselmesine neden olacaktır."

'Deniz seviyesi bir santimetre yükselecek'

Durand önümüzdeki 20 yıl içerisinde deniz seviyesinin bir santimetre kadar yükselebileceğini de sözlerine ekliyor. Bunun dehşet verici bir rakam olduğunun altını çizen Durand 2010 yılında yapılan araştırmalarda bu seviyenin 3,2 milimetre oranında, yani son 20 yıl içerisindeki seviyenin iki katı oranında arttığını belirtiyor. Bu durumda Durand'ın tahmini, deniz seviyesinin neredeyse 3 kat daha hızlı artacağına işaret ediyor.

Almanya'daki Kaiserslautern Üniversitesi ve kutup ve deniz araştırmaları merkezi Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) yetkilileri de araştırma sonuçlarını onaylıyor. AWI yetkililerinden Angelika Humbert "Buzul kütlesinin bir kısmı hâlâ kaya parçası üzerinde diğer kısmıysa su üzerinde kalıyor" diyor. Humbert ve ekibi yaptıkları araştırmada bu farklı iki kütle üzerinde kalan buzul parçalarının hangi mekaniğe göre hareket ettiklerini araştırıyor.



İklim değişse de erime durmayacak



Fransız Grenoble Üniversitesi'nden Gael Durand buzulun daha sıcak deniz suyuna maruz kaldığından durdurulamayacak hızda eridiğini belirtiyor. Durand ayrıca sıcaklıkların 100 yıl önceki seviyeye ulaşsa dahi erimeyi durduramayacağını da sözlerine ekliyor. Alman buzul bilimci Angelika Humbert de önüne geçilemeyen bu eğilimin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini kestirebilecek tekniklerin henüz geliştirilmediğini vurguluyor.



'Devrilme noktasındayız!'



Fransız bilim adamı Gael Durand son araştırma sonuçlarının dünya çapındaki iklim araştırmaları için önemini vurgulayarak "Bu buzul dönüşü olmayan bir noktaya gelmiştir. Yani biz davranışlarımızla iklimi değiştiriyoruz. Ve iklim de değişmeye devam edecek. Araştırma sonuçları iklim değişikliğinde bir devrilme noktasına geldiğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli de son raporunda Batı Antarktika'da kopan buzulların bölgeyi tehlikeye sokacağını belirtmişti. Fransız bilim adamı Gael Durand ve ekibi yaptıkları son araştırmayla bu tehlikenin artık somut bir tehlike haline geldiğini kanıtlamış oldu.

