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BBC Türkçe

Antarktika'dan Kıbrıs'ın üçte ikisi büyüklüğünde buzdağı koptu

Şu ana dek kayıtlara geçen en büyük buzdağlarından biri, Antarktika'dan koptu. Kıbrıs'ın yaklaşık üçte ikisi büyüklüğündeki kütle, bölgedeki deniz ticaret yollarında problem yaratabileceği kaygısıyla gözlem altında tutulacak.

29 Nisan 2018 20:30

Şu ana dek kayıtlara geçen en büyük buzdağlarından biri, Antarktika'dan koptu. Kıbrıs'ın yaklaşık üçte ikisi büyüklüğündeki kütle, bölgedeki deniz ticaret yollarında problem yaratabileceği kaygısıyla gözlem altında tutulacak.

Dev buzul bloğunun yüzölçümü 6 bin kilometrekare. Bir Amerikan uydusu buzdağını Larsen C Buz Sahanlığı diye bilinen bölgeden geçerken görüntüledi.

Uzmanlar bunu bekliyordu. Larsen buzulundaki büyük bir çatlağı 10 yıldan uzun süredir takip ediyorlardı.

Çatlağın ayrılması 2014'ten itibaren arttı ve her an kopuş olabileceği söyleniyordu.

200 metreden kalın yassı buzdağı, kısa vadede çok hızla çok uzağa gitmeyecek.

Ancak gözlemlenmesi gerekecek. Akıntılar ve rüzgâr buzdağını gemi güzergahlarını tehdit edebileceği Antarktika'nın kuzeyine sürükleyebilir.

Yeni Larsen Buzdağı kayıtlara geçen en büyük 10 buzul arasında. Ancak Antarktika'da görülen en büyük buzdağlarından çok daha küçük.

Uydularca gözlemlenen en büyüğü B-15'ti. 2000 yılında Ross Buz Sahanlığından kopmuştu ve 11 bin kilometrekareydi.

6 yıl sonra bile bu buzdağının parçaları Yeni Zelanda açıklarından geçiyordu.

1956'da ABD Donanmasına ait bir buzkıranın 32 bin kilometrekarelik bir kütleyle karşılaştığı belirtilmişti. Ancak o dönem uydu teknolojisi olmadığından Belçika'nın yüzölçümünden büyük buzdağını kütlesini doğrulamak mümkün olmamıştı.

Larsen C Buz Sahanlığından daha büyük buzullar da kopmuştu. 1986'da 9 bin kilometrelik bir buzul ayrılmıştı.

Genelde bu bölgeden kopan buz dağları Güney Georgia civarındaki sığ kıta sahanlığında zamanla eriyor.

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